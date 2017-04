Les piden 4 años por falsear un seguro y evitar el pago de una indemnización por atropello

Un hombre que atropelló a una persona y el agente de su póliza de seguros se enfrentan a penas que suman casi cuatro años de cárcel tras falsear la fecha de cobertura y evitar el pago de la indemnización.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril del 2010 cuando uno de los acusados atropelló a una persona en la calle Claudio Marcelo, en el centro de la capital cordobesa, y como no tenía seguro tramitó días después una póliza que ni siquiera llegó a pagar, según relata el fiscal en su escrito de acusación que ha sido facilitado a Efe.

Sin embargo, "de común acuerdo" con el conductor causante del atropello, un agente de seguros modificó la fecha de emisión de una supuesta póliza adelantándola para intentar que la compañía cubriese la indemnización de cuatrocientos euros que le correspondía a la víctima, pues además de las lesiones del accidente, le quedó como secuela una dolencia en el hombro.

No fue hasta el juicio por el atropello, un año después de que sucedieran, cuando se comprobó que el documento del seguro era un duplicado de una póliza que no existía, por lo que el Ministerio Fiscal acusa a ambos implicados de un delito de falsedad de documento mercantil en concurso ideal con un delito de estafa procesal y ha pedido un año y once meses de cárcel para cada uno de ellos además de una multa de 2.400 euros.