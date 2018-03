Pedro Sánchez dice que no apoyará los PGE porque no salvarán las pensiones

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha anunciado que el PSOE no apoyará los Presupuestos Generales del Estado, pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha supeditado la subida de las pensiones mínimas y de viudedad a su aprobación. "No vamos a entrar en las tretas porque no van a resolver las pensiones", ha dicho Pedro Sánchez hoy en Córdoba, para añadir que el PSOE es "la alternativa" y que "para muletas el PP ya tiene a Ciudadanos". Sánchez ha hecho estas declaraciones en una asamblea abierta celebrada hace unos minutos en Fepamic y en la que después de su discurso se ha sometido a las preguntas de los asistentes. El secretario general ha sido presentado por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y por el secretario general del PSOE cordobés y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

Pedro Sánchez ha acusado además al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber "bajado los brazos para resolver el grave déficit de la seguridad social" y de no haber entendido lo que está ocurriendo en la calle con la reclamación de los pensionistas. Sánchez ha lamentado que Rajoy no haya dado "ninguna respuesta" a las muchas preguntas planteadas esta mañana en el Congreso en el debate monográfico sobre pensiones y que haya contestado a este debate con "regateos, parches y ocurrencias". En su opinión, "hay recursos" para mantener el sistema de pensiones, que "es viable", pero que lo que "falta es voluntad política".

El secretario federal del PSOE se ha preguntado, además, qué "causa exótica" convierte a España en el único país de la Unión Europea que aplica una subida del 0,25% a las pensiones, en lugar de indexarla al IPC o al incremento salarial. Además ha acusado a Rajoy de ser "un enemigo declarado de los pensionistas de este país" y le ha pedido a estos que dejen de votarlo para que el PP no siga siendo el primer partido entre este segmento de votantes. Sánchez considera que la decisión del Gobierno central de recurrir a créditos bancarios para poder pagar las pagas extraordinarias de los jubilados es la "constatación de un triple fracaso", y por todo, propone derogar la reforma laboral; racionalizar los gastos de la Seguridad Social y abrir el debate sobre la financiación de las pensiones.