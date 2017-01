La Junta prevé licitar el proyecto para la reforma de la Ronda del Marrubial antes de marzo

Hace unos meses volví a visitar Ámsterdam. Como es habitual, vi ciclistas por todas partes: ciclistas que circulaban con un estuche de violonchelo en la espalda, ciclistas que circulaban con una persona de paquete en el portabultos trasero, ciclistas que circulaban en pareja, en paralelo, charlando despreocupadamente, ciclistas que circulaban escuchando música en grandes auriculares, ciclistas que circulaban leyendo un libro que sujetaban con una mano, ciclistas que circulaban mientras comían un sándwich, ciclistas que circulaban mientras hablaban por teléfono, etc. etc. etc. En resumen: ciclistas que cometían infinidad de infracciones según la normativa española pero que se comportaban de forma natural y segura según las costumbres holandesas. Desconozco si en los Países Bajos se persigue con tanta saña como en España a quienes hablan por el móvil o escuchan música con auriculares mientras van en bici. Supongo que las normas y leyes holandesas, en ese sentido, son más tolerantes.