La Junta espera en breve el plan de viabilidad de Rabanales 21

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, espera que en breve, esto es, en cuestión de semanas, se presente al consejo de administración de Rabanales 21 el plan de viabilidad de este parque tecnológico, que, según asegura el consejero, contará con el apoyo en materia de financiación de entidades como CaixaBank o la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), dependiente de la Junta, toda vez que ambas "están por la labor de echar una mano".

En comisión parlamentaria, el consejero ha precisado que se ha creado un grupo de trabajo para presentar un plan de viabilidad, por lo que está a la espera de que se reúna el consejo de administración de Rabanales para aprobar ese plan de viabilidad.

Tras recordar que la Junta tiene un 20% del accionariado a través de IDEA, el consejero reconoce que "había expectativas de venta de parcelas que no se han cumplido pero sigue existiendo actividad, por lo que se espera se acometan esas ventas".

Ha precisado que una de las opciones del plan de viabilidad para Rabanales 21 pasa por dejar una parte de los terrenos para construir un centro comercial, además de contemplar otras fórmulas, como atajar la deuda del parque o la concesión de créditos.

Ha dejado claro que las soluciones que se adopten "deben someterse a la normativa administrativa, que se debe cumplir".

Espera que en unas semanas "se pongan sobre la mesa alternativas y soluciones para este parque" y todas las instituciones socias, bajo al coordinación del Ayuntamiento aprueben una solución. "Para la Junta es un tema de máxima importancia y urgencia y estoy convencido de que se acabará encontrando una solución de sostenibilidad", ha aseverado.

Ha indicado que esa voluntad de las administraciones "se ha vuelto a expresar en el último consejo de administración, que reconoce formalmente al parque como empresa en funcionamiento".

"Se debe garantizar la estabilidad del parque mediante este proyecto de viabilidad", ha aseverado el consejero que, entre otras opciones, contempla que "con la mitad del terreno se podía poner en marcha un centro comercial, pues había empresas interesadas, y la otra mitad se puede destinar a la instalación de empresas".

En materia de financiación, el consejero, que está interesado en ver el planteamiento de los que elaboran el plan de sostenibilidad, resalta que "IDEA y Caixabank están por la labor de echar una mano".

Por todo ello, espera que el plan "se apruebe por todos los socios y sea el impulso necesario para recuperar todas las expectativas".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Isabel Alvás agradece que "se vea la luz" en este asunto, pero, a su juicio, "sorprende ciertos asuntos, pues el año pasado Ciudadanos presentó una enmienda sobre el tema el año pasado, que no se ejecutó", cuando "el tiempo es muy importante y la tasa de desempleo es preocupante y hay familias esperando soluciones".

Teme que el Ayuntamiento cordobés "no está por la albor de ciertas medidas para reactivar Rabanales 21".

"Me alegro de que no vayan a dejar morir Rabanales 21, lo van a revivir, poner medidas y medios necesarios para que Rabanales sea un parque tecnológico, genere empleo, haya I+D+I, pero no queremos que Rabanales sea una promesa incumplida, queremos una fecha concreta y medidas concretas", ha aseverado.

EL REPARTO ACCIONARIAL

La Junta de Andalucía, a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), posee el 20 por ciento del capital del Parque. Por delante de la participación de la Junta está el grupo Caixa, con un 35,49 por ciento, y la Universidad de Córdoba con 24,74 por ciento resultante de la aportación en forma de suelo que hizo a la sociedad.

A mayor distancia les siguen el grupo CajaSur con el 10 por ciento, la constructora Prasa con el 4,51 por ciento, el Ayuntamiento con el 4,38 por ciento y una sociedad mixta CajaSur-Diputación, con el 0,88 por ciento.