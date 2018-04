La Junta dice que no hubo daños por los palcos de la Semana Santa

La Consejería de Cultura no tiene dudas. Considera que no ha habido daño al patrimonio protegido con la instalación de palcos oficiales en la Semana Santa. Así lo dijo ayer el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que indicó que la Semana Santa de Córdoba «se ha celebrado con normalidad y no ha habido ningún daño sobre el patrimonio». Vázquez salió así al paso tras la denuncia de la Plataforma Mezquita-Catedral, que advirtió de posibles daños provocados en el patrimonio. «La Semana Santa ha sido celebrada con éxito, para disfrute de los ciudadanos y no ha tenido ningún tipo de perjuicio», puntualizó el consejero, que sí indicó que entiende «la preocupación del colectivo ciudadano» y afirmó que se pondrán a trabajar tanto el Ayuntamiento como la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y las cofradías «para que no vuelva a ocurrir o surjan las dudas que se han podido plantear durante este año».

Por eso, dijo el consejero, «nuestro objetivo es anticiparnos para que cuando lleguemos a la Semana Santa de 2019 no haya ningún tipo de polémica o controversia. Lo importante es la protección del patrimonio y que los ciudadanos de Córdoba puedan disfrutar de su Semana Santa. En ese objetivo estamos Junta de Andalucía, Ayuntamiento y cofradías».

Preguntado por la afirmación de la Plataforma Mezquita-Catedral de que debe existir alguna responsabilidad, Vázquez instó a «pensar en positivo». «El resultado de la Semana Santa ha sido bueno, el patrimonio ha estado protegido y de aquí en adelante nos vamos a anticipar para que no haya ningún tipo de controversia». Por eso, el consejero manifestó que trabajarán «codo con codo» para dar las «máximas garantías» para la preservación y conservación del patrimonio. «Este año se ha conseguido y el año que viene lo haremos mejor que el año pasado». La plataforma presentó un informe y una denuncia ante la Junta de Andalucía, el Icomos y el Defensor de Pueblo Andaluz por la instalación de palcos junto a la Mezquita.