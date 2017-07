Jenifer Escobedo, el icono juvenil de Made in Barrio

La cordobesa transexual de etnia gitana Jenifer Escobedo, de 26 años, es el nuevo icono del programa Made in Barrio, promovido por el Ayuntamiento de Córdoba, La Casa de la Juventud y la agencia A las 6 en la playa. La joven está representada por el fotógrafo gaditano Carlos Toro, en una imagen de tamaño real, ubicada en la fachada de la calle Fernández de Córdoba, mediante la técnica del escrache, con la idea de mostrar los reclamos de la etnia gitana y «reivindicar la situación del colectivo transexual», señala la protagonista. Jenifer explica que se siente «muy cómoda» con la iniciativa, ya que «siempre he querido relatar cómo ha sido mi vida», y destaca que «no ha sido fácil mi transición a mujer», porque «mi entorno en un principio no lo asimilaba», en parte «creo que puede ser porque la sociedad cordobesa no tiene información suficiente sobre la transexualidad».La iniciativa, que ha surgido con el objetivo de «tener un itinerario del Distrito Sur para que los turistas se animen a adentrarse en él», según subraya Antonio Rojas, concejal de Deportes y Juventud, da a conocer a Rafael y Ruth, otros dos jóvenes que se han ofrecido a mostrarse como imagen del Campo de la Verdad.