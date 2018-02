IU critica «el retraso» en la obra para ejecutar la nueva salida de la A-4

El coordinador provincial de IU, Pedro García, y el diputado de Unidos Podemos en el Congreso Miguel Ángel Bustamante criticaron ayer «el retraso» de la actuación para construir una nueva salida en la A-4, teniendo en cuenta las «muchísimas víctimas» registradas en la actual salida 403.

En esta línea, Bustamante recordó que en el 2017 los Presupuestos Generales del Estado contemplaron un inicio de obra dotado con 100.000 euros y «se calcula que en el 2018 se iba a aprobar los 900.000 euros, por tanto, va con atraso». Así, explicó que «la obra no se ha iniciado, pero, además, tenemos el problema de la incertidumbre respecto a los Presupuestos del 2018, que en caso de prorrogarse no contemplarían la inversión que el Gobierno preveía» para este ejercicio. En cuanto a las medidas adoptadas por esta formación, aludió a la enmienda presentada para que las cuentas del 2017 incluyeran el millón de euros en que se había presupuestado la obra (finalmente, ha sido adjudicada por 683.000 euros), pero esta fue «rechazada por el bloque PP-Cs». Así, avanzó que «seguiremos peleando para que haya inversión y que Fomento solucione este problema», y adelantó que si no se incorpora en el borrador de los Presupuestos «tendremos que plantear enmiendas».

De su parte, Pedro García destacó que «empieza a ser absolutamente impresentable que el Gobierno no le dé una salida digna a esta parte de la ciudad» e hizo hincapié en que «ha habido accidentes de todo tipo, muchísimas víctimas en este tramo de la carretera». También recordó que «hace dos meses se adjudicó la obra, pero la realidad es que no tenemos nada», y criticó que «el presupuesto es irrisorio, sigue siendo más de lo mismo del PP con Córdoba».