Los hoteleros piden un cambio hacia un modelo que no atraiga turismo de mala calidad

La Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) definió ayer en su Asamblea General Ordinaria la postura de la patronal del sector respecto a la situación actual del turismo en la ciudad, "después de un primer cuatrimestre del año lastrado por la caída en la ocupación", que ha llevado a los hoteleros a pedir "un cambio hacia un modelo que no atraiga turismo de mala calidad", como el de las despedidas de soltero, informa Europa Press.

En este sentido y según ha informado Aehcor, su presidente, Manuel Fragero, señaló que "Córdoba no se merece la falta de promoción que está teniendo por parte de las instituciones públicas", y ha solicitado que "se reconduzca la situación y se apueste por mostrar a Córdoba como

un destino de gran variedad cultural, más allá de su evidente potencial patrimonial, que está fuera de toda duda".

Por ello, criticó al "turismo de mala calidad y de despedida de soltero", al que no considera digno de "la gran calidad hotelera, cultural y patrimonial de la ciudad". Por ello, aunque ha reconocido que que "eventos como La Noche Blanca del Flamenco o el pasado Ríomundi son necesarios, dado su contenido y su efecto inmediato, no menos importante es que se promocionen en todo el territorio nacional, pues muestran una Córdoba cosmopolita, que no es la de las despedidas de soltero".

Lo mismo opinó sobre el próximo Festival de la Guitarra, argumentando que "no sirve de nada tener un gran festival y que no esté resonando en toda España, para que logre una alta ocupación en el mes de julio", por lo que Fraguero ha insistido en que "hay que destinar más presupuesto a la promoción de Córdoba por parte de las administraciones públicas, ya que saben que hay un importante sector económico y de desarrollo detrás".

Aehcor, segúndestacó su presidente, "suma en la actualidad a 86 establecimientos de hospedaje, 5.147 plazas, un total de 2.485 habitaciones y 1.600.000 pernoctaciones cada año", con lo que, tras dos años de vida, esta asociación se ha convertido en el "interlocutor insustituible entre las múltiples instituciones públicas y privadas, así como con las organizaciones sindicales y empresariales".

En este sentido, en la asamblea se dio cuenta del estado de la negociación del convenio colectivo, habiéndose celebrado ya 16 reuniones y estando ya "muy cerca de un acuerdo, que permitirá una subida salarial para los próximos tres años y que afectará al principal activo de nuestras empresas, que son los 950 trabajadores directos del sector del hospedaje".