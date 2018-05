El gobierno local trata de llegar a un acuerdo con la Policía Local

Los responsables de Recursos Humanos del Ayuntamiento tratan de alcanzar un acuerdo con el Siplib, sindicato mayoritario en Policía Local, para lograr que los agentes hagan las productividades (refuerzos de plantilla) los días festivos del mes de mayo. Además, como anunció el concejal David Luque, su intención es reunirse en los próximos días con el resto de sindicatos, que se han sentido molestos por esta negociación unilateral con Policía Local. Por su parte, el portavoz del PP, José María Bellido, mostró su preocupación por la repercusión que pudiera tener en la ciudadanía que la Policía Local no solucione su conflicto laboral. Considera que tiene «un difícil arreglo» porque «la alcaldesa ha perdido la credibilidad con la plantilla» y ha generado un problema donde no lo había. Bellido achacó el conflicto a los incumplimientos «reiterados» del pago de la productividad y a no sacar nuevas plazas.