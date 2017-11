El gerente de Aucorsa dice que no hay "datos objetivos" para una huelga

El gerente de Aucorsa, Juan Antonio Cebrián, cree que "no hay datos objetivos" que justifiquen la convocatoria de huelga en la empresa municipal de autobuses, convocada los días 14 y 15 de diciembre, y ha hecho una advertencia a los trabajadores de que "si se sigue por esta vía, si no se para esta presión excesiva habrá daños que repercutirán en los usuarios, la empresa y en los propios trabajadores". Además, ha acusado al comité de empresa de trasladar a los medios de comunicación y a los trabajadores una situación distinta a la que existe entorno a la negociación del convenio colectivo y a la realidad. "El discurso dramático del comité no se corresponde con la realidad", ha dicho Cebrián.

En este sentido, el gerente ha afirmado que si no se hacen más mejoras es porque "realmente no se puede" y que todas las reivindicaciones de la plantilla, incluida la de que las vacaciones puedan cogerse en verano, tienen contraprestaciones económicas que la empresa no puede sufragar. Cebrián ha explicado la propuesta de Aucorsa, que contempla una subida salarial del 2% "siempre que no haya impedimento legal" en la ley de Presupuestos Generales del Estado, y un 1% de subida extraordinaria "si los trabajadores se comprometan a garantizar los servicios especiales de feria", de modo que no haya problemas como hubo en la feria de este año.

El gerente, por último, ha analizado una por una las reivindicaciones de la plantilla, negando, por ejemplo, que la jornada laboral sea de nueve horas, como dice el comité, y afirmado que la de los conductores es de "7 horas y 50 minutos, dividido entre la conducción con viajeros, la recaudación y hay una media de descanso de 43 minutos, por lo que el tiempo efectivo de conducción 6 horas y 52 minutos"; y ha dicho que la falta de personal se debe al incremento del absentismo médico del 2% respecto al pasado año y no a que se haya reducido la plantilla, que es la misma, dice, desde hace 5 años.