Gazapos, matices y títulos

El caso de la presidenta Cristina Cifuentes ha generado no solo una crisis en la Comunidad de Madrid y en la Universidad que le concedió el polémico máster, sino la revisión de los currículos de los cargos públicos de toda España y un proceso de aseado de las páginas de partidos e instituciones que los incluyen.

En Córdoba, no hemos permanecido ajenos a esta revisión con el caso del currículum de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que incluía «por el error» de un colaborador de su equipo de campaña, --según dijo la regidora socialista el martes--, que era diplomada en Magisterio por la UNED sin serlo. Este error aparecía, eso sí, en un currículum no oficial de la página web del PSOE (en ningún otro perfil colgado por Ambrosio en las instituciones por las que ha ido pasando se admitía la existencia de dicho título, además, ella misma ha lamentado en numerosas comparecencias públicas no tener estudios superiores).

Pese a que, como es lógico, la oposición local ha tratado de sacar filón del caso, no parece muy exacta la comparación del error de Ambrosio con el caso madrileño (la líder popular sigue defendiendo la existencia de su trabajo fin de máster), y tampoco es el único error curricular detectado entre los políticos cordobeses, algunos de los cuales han ido matizando su perfil a lo largo de los años. De hecho, el pasar de ser licenciado de algo, a la expresión más precisa del «cursó estudios» ha sido práctica recurrente en los llamados currículos menguantes. También hay errores que sorprenden a los propios protagonistas. Fue el caso, este viernes, del concejal José Luis Moreno, al que la página del PP le atribuía por «error», sin ni siquiera él mismo saberlo, tener estudios en Bellas Artes (se ve que quien volcó los datos confundió las bellas artes con el arte taurino del diestro cordobés). Y estos son algunos gazapos localizados, pero no podemos afirmar que haya más.

Lo ocurrido estas semanas nos ha animado a hacer un repaso del perfil profesional de los 84 representantes públicos de la provincia confeccionado a partir de las páginas oficiales y confirmados por ellos mismos. La gran mayoría de ellos tienen estudios superiores culminados (un 75%), frente a quienes tienen estudios medios (21,4%) y a quienes solo tienen estudios básicos (hay diferencias entre el político de más de 50 años y los más jóvenes, más formados). De nuestros políticos hay 9 que tienen máster o postgrados como son José María Bellido, Amparo Pernichi, Mar Téllez, María Jesús Serrano, Jesús María Ruiz, Soledad Pérez, Rosario Alarcón o Juan José Primo Jurado.

De la nómina de cargos cordobeses, 12 no tendrán problema ninguno si salen de la vida política porque son funcionarios que podrán volver a la plaza que dejaron en excedencia, como la alcaldesa de Córdoba o el popular Juan Miguel Moreno, que, además, es el único catedrático. Doctores de Universidad son, por ejemplo, David Moscoso (Podemos) y Primo Jurado (PP). La licenciatura preferida por los que se dedican a la vida pública es desde hace años la de Derecho. Hay 9 licenciados en este ámbito del PP, 4 del PSOE, 2 de Ciudadanos y 2 de Unidos Podemos (17 en total). Aunque la gran mayoría de ellos han trabajado antes de dedicarse a la política en la empresa privada hay algunos que desde el inicio de su carrera profesional han estado vinculados a sus partidos (algunos como trabajadores de las sedes) como Elena Cortés (IU) y la popular María Jesús Botella.