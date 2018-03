García teme que no más de tres parcelaciones logren servicios

Sr. Pedro la política no es una profesión es mas bien una vocación. Cuando los políticos deciden hacer algo ocurre que no lo hacen bien, los motivos por lo que no lo hacen bien tiene la tendencia de que los cuatro años resultan un periodo corto viviendo sin ningun problema bastante bien. En relación a su comentario es hacerto y tiene logica como no lo tiene lo que ha dicho la Jta de Andalucía.