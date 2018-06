Ganemos se ofrece a liderar la confluencia en Córdoba

Ganemos se ofreció ayer a las fuerzas de izquierdas para liderar un proceso de confluencia que les permita concurrir a las elecciones municipales de Córdoba bajo unas únicas siglas. Los portavoces de la asamblea ciudadana Ana Ferrando y Jorge Montero explicaron ayer que trabajan «de manera conjunta» desde abril con Podemos y Equo, y en breve lo harán con IU. Sobre el trabajo que están desarrollando con Podemos (una formación que en 2015 no participó con su propia marca electoral en las municipales, sino incluida en Ganemos) y Equo dijeron que pasa por el consenso de un código ético basado en «la transparencia y la regeneración política de los cargos», que incluiría la no permanencia durante más de dos mandatos de la misma persona en un cargo público. También abogaron por un sistema de primarias abiertas para la elección de los candidatos, una cuestión que dicen no haber abordado aún.

Ferrando y Montero aseguraron ayer que Ganemos no tiene «vetos», pero al igual que hiciera el portavoz Rafael Blázquez, cuando se refirió al paso dado por Pedro García (IU) para liderar la confluencia si su formación se lo pidiese, insistieron en que lo que no quieren es «la profesionalización de la política».