Ganemos dice que Pedro García no puede ser candidato de la confluencia en Córdoba

El portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, cree que el coordinador provincial de IU, Pedro García, no podría ser candidato de la confluencia en Córdoba. Blázquez se ha mostrado muy duro ante la posibilidad, expresada por el propio Pedro García este fin de semana en una entrevista con Efe, de que el primer teniente de alcalde fuera el candidato de IU de la confluencia porque, ha dicho, no cumple con el código ético de Ganemos, Podemos o Equo.

Blázquez ha informado de que el código ético de estas formaciones impide repetir como cargo público durante más de dos mandatos (8 años), por lo que "no es posible" que Pedro García se presente, ha dicho. Es más, el portavoz de la agrupación de electores ha recomendado a IU que si ese es el camino que quieren abrir en el proceso de negociación para la confluencia que lo planteen cuanto antes para saber si siguen por ahí o no. "Nos gustaría que hubiese confluencia, si puede ser. Pero con eso que se plantea no sería posible", ha concluido.

Blázquez se ha mostrado también muy crítica ante la política turística realizada por el primer teniente de alcalde, Pedro García, al frente del Instituto Municipal de Turismo (Imtur). En concreto, Rafael Blázquez lo ha acusado de actuar sin consenso y buscando en exclusiva "la autopromoción permanente". "Ganemos no va a ser cómplice de las políticas de bombo ni ocurrencias que no acuerda nada más que consigo mismo Pedro García", ha afirmado.