La firma Envac se muestra dispuesta a llevar al juzgado la recogida neumática

La recogida neumática de basura sigue dando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento. La empresa Envac denunció ayer «irregularidades» en el contrato adjudicado hace once años y se muestra «dispuesta a acudir a la vía legal» con el fin de «reestablecer las reglas del mercado», que considera vulneradas. La firma ha dirigido un escrito al Ayuntamiento en el que solicita que revise la situación del contrato, que considera «nulo», y que convoque otro para ejecutar el sistema en las zonas en las que no está implantado. Envac Iberia señala que tiene en su poder un dictamen jurídico que «pone en entredicho la legalidad de la implantación del sistema» en Córdoba y que concluye que el Ayuntamiento «se salta la normativa antimonopolio» al dejar en manos de Ros Roca «un negocio cercano a los 60 millones», dejando «fuera al resto de empresas competidoras».

Envac explica que todo empezó en el año 2007, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Ros Roca el contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto, que encomendó por 59.180 euros. Sin embargo, añade la firma, el Ayuntamiento «otorgó de facto a Ros Roca por tiempo indefinido y en exclusiva el monopolio del mercado de suministros e instalación de sistemas de recogida neumática en la totalidad de los nuevos desarrollos urbanísticos». Envac ya denunció aquel contrato, que hasta ahora ha supuesto a Ros Roca «un negocio de más de 20 millones», al considerarlo «irregular». Por ello, ahora que el Ayuntamiento tiene intención de impulsar la recogida neumática en los nuevos barrios y de construir una planta en Turruñuelos, cuya redacción de proyecto está adjudicada, Envac piensa -y así lo señala su informe jurídico- que «la manera de corregir esta irregular situación creada por el contrato de 2007 sería abrir a la competencia la definición de la tecnología de recogida neumática» en los barrios nuevos en los que no está implantada.

Por su parte, el Ayuntamiento va a estudiar las implicaciones de esta denuncia, aunque está convencido de que no tendrá. Es más, y según fuentes municipales, el Ayuntamiento considera que el calendario para la implantación del sistema no se verá afectado, ya que lo que está ocurriendo es «un problema de competencia entre dos empresas», que tienen tecnologías distintas, que son «incompatibles» entre ellas, por lo que donde está instalada la de Ros Roca no se puede introducir la de Envac. Estas fuentes explican que recibieron ayer el escrito y que Envac ya recurrió el concurso del 2007 y «lo perdió». Además, aclaran que al Ayuntamiento le da igual una empresa que otra, «pero existe un contrato que nos liga a Ros Roca».