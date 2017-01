Empresarios y sindicatos tomarán otras medidas si no hay respuesta sobre el Palacio de Congresos

Enhorabuena a sindicatos y patronal. No nos dividamos los que realmente sacamos la economía adelante, trabajadores y empresarios. Vayamos unidos en lo evidente. La Junta no la "tiene tomada" con Córdoba; es, simplemente ineficacia y, aún más, ineficiencia. No porque sean unos ineptos los miembros de este gobierno de la Junta, ni los de anteriores gobiernos de la Junta. Son casi cuarenta años de gobierno del mismo color (todo un régimen) y nunca, nunca han tenido éxito en sus gestiones. Véase hace sólo un par de días el informe de que Andalucía no se acerca tras tantos años a los promedios de riqueza y empleo de otras regiones de España. Los miembros de este gobierno y de los anteriores de la Junta están muy condicionados por los muchísimos compromisos del partido, por el clientelismo de tantos años, el "carnetismo", el nepotismo. Esto hubiera podido ocurrir con cualquier otro partido político. Por eso dije al principio que no nos dividamos, pues aparte de lo que votemos cada uno, los ciudadanos no podemos dejar de denunciar, unidos, esta catástrofe de gestión que a tantos hijos nuestros ha exiliado de nuestra Andalucía y, más en concreto, de nuestra Córdoba, la provincia y capital peor parada.