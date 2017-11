«El futuro laboral de los médicos cordobeses lo veo optimista»

El doctor Bernabé Galán Sánchez (Adamuz, 1952) acaba de iniciar su segundo mandato al frente del Colegio de Médicos de Córdoba, acompañado de una directiva renovada, pero en la que seguirán teniendo un importante papel los cargos ahora salientes, directiva a su vez en la que destaca la mayoría de mujeres, acorde a la creciente feminización de la profesión médica. Galán, hijo de un practicante, y hermano de otros dos médicos, tiene también una hija doctora y ha convivido con la medicina rural y de familia desde pequeño. Este doctor, jubilado como médico de atención primaria de la sanidad pública y centrado ahora en la medicina privada en Fuente Palmera, tiene el honor de que el centro de salud de esta localidad lleve su nombre. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, se doctoró después en Córdoba. En la sociedad médica Semergen fue presidente provincial y autonómico y secretario nacional.

--¿Qué retos se marca en este segundo mandato y qué balance hace del anterior?

--En esta nueva etapa queremos dar solución a nuestra futura sede. Disponemos de un terreno en la zona del Brillante para poder construirla, pero en los últimos cuatro años han surgido otras alternativas que podrían pasar por vender ese suelo a cambio de contar con una sede en un lugar más céntrico. Queremos tomar la mejor decisión. Por otro lado, tendremos que retomar la descentralización provincial de nuestras actividades, que no se ha podido llevar a cabo como quiséramos. Un aspecto importante logrado es la mejor organización administrativa del colegio, para tener una mejor relación con los colegiados, con la puesta en marcha de una secretaria virtual que permite efectuar la mayoría de trámites. Hemos sido de los primeros colegios de España en implantar esa ventanilla única desde nuestra web. Además, hemos avanzado en nuestra comunicación interna, externa y en redes sociales. Por otra parte, hemos mejorado nuestra relación con las sociedades científicas, con la Facultad de Medicina, con las asociaciones de pacientes y las delegaciones de Salud y del Gobierno, Subdelegación del Gobierno, Diputación, Fundación Cajasol, Real Academia...

--¿Se ha abierto el colegio más a la sociedad?

--Sí. estamos trabajando mucho con las asociaciones de pacientes y ayudando a resolver problemas profesionales y en los centros de trabajo de médicos. Y divulgamos los beneficios que otorga la Fundación de Protección Social de la Organización Médico Colegial (OMC) para los familiares de médicos que fallecen. Precisamente, el día 30 de este mes se va a celebrar el centenario de la fundación en Córdoba.

--Uno de los objetivos del colegio ha sido incrementar la participación de médicos jóvenes. ¿Se aprecia en la nueva directiva?

--Sí, por supuesto. la relación con los médicos internos y residentes ha aumentado mucho y la participación de los médicos jóvenes es creciente. Además, hemos implantado el carnet precolegial para alumnos de cuarto, quinto y sexto de Medicina, documento que les aporta los mismos beneficios que a los colegiados para convenios, cursos de formación, entre otras prestaciones. Por su parte, también continuaremos apostando por el aula MIR.

--Y en el ámbito de la investigación, ¿qué pasos se han dado?

--Queremos seguir con el premio de investigación, que patrocina La Caixa, y que tiene cada vez una mayor participación y repercusión. La revista de la Academia de Medicina de Andalucía Oriental se ha comprometido a publicar artículos de nuestros colegiados sin límite de número. Seguiremos con la formación médica y continuada con cursos, acreditados por la Agencia de Calidad de la Junta de Andalucía. Hemos otorgado becas de investigación y para asistir a congresos. En un futuro próximo queremos poner en marcha cátedras patrocinadas, junto a la Facultad de Medicina y la unidad docente del hospital Reina Sofía. Por otra parte, tenemos montada una comisión científica y de fomento de la investigación.

--Otro de sus propósitos ha sido fomentar entre la población en general los conocimientos sobre resucitación cardiopulmonar.

--Sí, porque saber esta técnica puede ayudar a salvar vidas, mientras llegan los equipos de emergencias. En los últimos años el Colegio de Médicos ha impartido alrededor de un centenar de cursos a la población sobre resucitación cardiopulmomar y todo esto ha posibilitado a su vez que se hayan instalado desfibriladores en lugares como Cajasur, El Corte Inglés, el recinto ferial de El Arenal, la Subdelegación de Defensa, colegios profesionales, centros educativos, entre otros. Por otro lado, me gusta insistir que es necesario impartir desde el colegio información sobre cómo tener un estilo de vida y una alimentación saludable.

--Una apuesta a su vez del colegio es en la acreditación de la formación de sus miembros.

--Contamos con la validación periódica colegial, certificado que permite saber si el médico está formado, colegiado y su óptimo estado psicofísico, entre otros requisitos fundamentales, que se revisan de forma continua.

--¿Los médicos de Córdoba suelen colegiarse?

--Sí. De media, unos 100 nuevos se colegian todos los años y puede que para el año que viene lleguemos a los 4.000 colegiados, pues estamos ahora en unos 3.800.

--El Gobierno central ha elaborado un protocolo para frenar las agresiones a profesionales sanitarios. El Colegio de Médicos de Córdoba fue pionero en el abordaje de este tema en el 2004 cuando se creó una mesa para registrar y prevenir esos casos. ¿Qué papel juega el colegio en este protocolo?

--Nuestro colegio va a estar a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para prevenir y abordar estos casos y va a seguir como hasta ahora prestando apoyo psicológico y jurídico a las víctimas, para que sepan que no están solas.

--Hace más de una década que los médicos empezaron a protestar para disponer de al menos 10 minutos por paciente en la atención primaria. ¿El problema más que solucionarse se ha agravado por la falta de sustituciones y de cobertura tras las jubilaciones?

--Pues esa demanda no se ha solucionado. Tenemos esperanza de que cambie pronto, teniendo en cuenta las representantes actuales que se encuentran al frente de la Consejería de Salud, porque sabemos que están preocupadas por el tema. Los 10 minutos por paciente es difícil de conseguir, pero si se amplía el personal podría mejorarse la situación. Dentro de la estrategia de la consejería por mejorar los recursos humanos de la atención primaria, de momento el refuerzo de doctores ha sido pobre para Córdoba, de solo 3 médicos de familia, pero confíamos en que van a ser más en los próximos meses.

--Una queja frecuente de los médicos de medicina privada es la deficiente remuneración que reciben de las compañías. ¿Qué solución puede haber a esto?

--Estamos haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones de las compañías. En un congreso que hubo la semana pasada en Sevilla hubo una amplia representación de facultativos de Córdoba, con el objetivo de avanzar en este ámbito. El problema es que cada compañía actúa de una manera. A lo largo del año hay mutuas que modifican sus listados de médicos y el cliente se encuentra que ya no está el facultativo que le interesaba. La mitad de las consultas no las pagan o a lo mejor te abonan 10 euros por la primera consulta; 4 euros, por la segunda, y 0 euros, por la tercera. El cliente puede pensar que el médico está bien pagado, pero no es así. Eso provoca que haya doctores privados que dejen de trabajar para las aseguradoras.

--En el último Consejo Interterritorial, en el que participó el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, la Consejería de Salud de Andalucía reclamó a Sanidad soluciones ante la falta de médicos, sobre todo de algunas especialidades. ¿Qué opina acerca de esta demanda?

--El 40% de los facultativos que está ejerciendo ahora se va a jubilar en los próximos 10 años. Por eso, hay que ir previniendo la reposición, pero teniendo cuidado, porque si se incrementan mucho las plazas en las facultades para estudiar Medicina, cuando se hayan repuesto estas plazas puede haber una época de superávit de médicos. Tendrían que haber empezado con ese incremento de plazas hace al menos una década, no ahora de prisa y corriendo.

--¿Y cómo puede solventarse el problema de que haya ciertas zonas en las que es más difícil cubrir puestos de médico o pediatra, como es el caso del Área Norte de Córdoba?

--Para el Área Norte y otras zonas de la región que presentan este problema sería interesante que la Administración andaluza ofertara contratos más atractivos, mejor renumerados y con una mayor duración en el tiempo (por un periodo de varios años), para tratar de consolidar estas plazas y que a los médicos les resultaran más interesantes.

--Parece que en los últimos tiempos la Junta va concretando algunos proyectos de infraestructuras esperados, como son los centros de salud de Huerta de la Reina y de Avenida de América; el hospital de Palma del Río; el sociosanitario de Lucena o las consultas externas materno infantiles en el Reina Sofía. ¿Cómo valora estas actuaciones?

--Confíamos en que se lleven a cabo todos estos proyectos, algunos en inicio y otros anunciados, porque supondrá una mayor salida laboral para médicos. También la puesta en marcha el próximo año del hospital privado Quirón esperamos que se traduzca en la realización de un elevado número de contratos en Córdoba. El futuro laboral de los médicos cordobeses lo veo optimista. En materia laboral, nuestro colegio proporciona información actualizada de las ofertas de empleo y herramientas para solicitarlas y conseguirlas y organizamos cursos sobre cómo presentar los currículos o enseñamos estrategias de entrevistas de trabajo.

--La nueva directiva ha renovado algunos cargos, pero los mismos continuarán realizando otras funciones. ¿Ha tenido en cuenta el colegio el mayor peso de las mujeres en la medicina cordobesa?

--Sí. En la nueva directiva hay 8 mujeres y 7 hombres. Los cargos que han salido van a desarrollar otras funciones muy relevantes para poder abarcar más prestaciones. Por citar a algunos de ellos, Manuel Montero se encargará de investigación y Bartolomé de la Fuente continuará al frente del Plan de Atención Integral del Médico Enfermo (Paime), del que es coordinador andaluz, siendo Córdoba referente a nivel nacional, después de Barcelona, en este programa. En cuanto a las áreas de trabajo va a haber varias con distintos apartados: la comisión asesora del presidente, el área de formación, la de profesión médica, comunicación, excelencia, ocio activo y relaciones.