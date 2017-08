Los déficits y las demandas de las zonas comerciales

Una cosa es una ciudad con comercios y otra muchísimos comercios con viviendas. A lo mejor habría que ver si no hay un exceso de locales comerciales por doquier. Cada cual emprende lo que le plazca, pero que no le echen la culpa a los demás, que no es rentable a causa de una no peatonalización o que la ciudadanía compra donde le dé la mismísima gana. Vale que una ciudad mejore y se embellezca, pero no que se haga solo paraun sector privado (como son los comercios). Existen muchas contradicciones Comercio Córdoba de lo que provocaron en Cruz Conde, Capitulares y Ribera (y después lo que quieren hacer en algunos barrios donde quieren quitar aparcamiento y después se quejan que faltan) y ahora con exigencias para compensar la falta de movilidad de muchísima gente que se vió privada del transporte público. Demuestran una vez más, con los algunos dirigentes muncipales, que no son competentes en urbanización y movilidad urbana.