Las cordobesas cobran 3.430 euros menos y la tasa de paro es del 33% en la mujer

Me parece muy fuerte que los sindicatos y organismos oficiales sen los primeros en revindicar la igualdad salarial y la paridad en puestos de trabajos, cuando ellos son los primeros en incumplirla. A caso CCOO, UGT, Ayuntamiento, Policia local, Bomberos, Juzgados, Haciendo, Policía Nacional, Policía autonómica, etc.etc. cumplen con la paridad de hombres y mujeres, o pagan el mismo salario. No sean Vd. como la iglesia. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga