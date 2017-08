Córdoba tiene 615 parados más que en junio al crecer el desempleo en todos los sectores

Alvaro, que el paro aumenta en Córdoba, pero no en España, donde los niveles de paro han descendido, que no es cuestión de ministros, sino de que Córdoba no termina de salir de la miseria, en parte por nuestros políticos municipales, y en parte por gente como usted, que se dedican a criticar sin saber lo que está diciendo. Que en España el paro ha bajado, pero esta cuidad sigue siendo la tercera de España en paro, con algunos de sus barios que son los quintos en pobreza. Que no os enterais los "nicolas maduros" de secano.