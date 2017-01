Córdoba se convierte en la primera capital andaluza en aprobar su presupuesto municipal

El equipo de gobierno ha logrado sacar adelante la aprobación inicial de las cuentas municipales, convirtiéndose Córdoba en la primera capital andaluza en hacerlo, gracias al acuerdo alcanzado ayer con Ganemos. El primer teniente de alcalde, Pedro García, ha dicho en la rueda de prensa previa al Pleno que no es "baladí" ser la primera capital andaluza en hacerlo, mientras que el concejal de Presidencia, Emilio Aumente, ha subrayado el trabajo realizado en la negociación y ha destacado que son unos presupuestos "dirigidos a las personas". Además ha agradecido las aportaciones al documento sobre todo por parte de Ganemos, el único grupo municipal que ha respaldado el expediente. PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa han votado en contra.

La enmienda a la totalidad presentada por el PP ha sido rechazada. Tampoco han salido adelante las enmiendas individuales presentadas por los grupos de la oposición (9 presentadas por Ciudadanos, 7 de UCOR y 19 del PP), que se ha votado una a una (a excepción de una del PP sobre la asignación de los grupos municipales); mientras que se han aprobado las 14 presentadas por Ganemos y que han sido la base del acuerdo para que este grupo haya pasado de su oposición inicial al presupuesto al apoyo. A lo largo de la votación, el concejal de Ciudadanos, José Luis Vilches, ha dicho en varias ocasiones que las votaciones eran "un circo", por lo que ha tenido que ser amonestado por la alcaldesa.

La concejala de Hacienda, Alba Doblas, se ha mostrado satisfecha con la aprobación inicial del expediente y ha dicho que tienen "el camino más llano" para "ponerse en marcha e invertir en justicia social, solidaridad y en un modelo de ciudad completamente opuesto al que existía en el gobierno anterior". La concejala de Hacienda ha afirmado que sus presupuestos reflejan "un modelo de ciudad que no gusta al PP y por eso no quieren reconocerlo", porque "no es el modelo de la privatización, sino del servicio público; no es el modelo del desempleo, sino de la inversión". Doblas ha resaltado los 16 millones de euros que se incluyen en inversiones, frente "a los 1,8 millones de euros de créditos iniciales que había en 2013 con el PP".

La agrupación ciudadana, por su parte, considera un éxito haber logrado incorporar todas sus demandas al documento de las cuentas municipales para el año, que suman 40 acuerdos y un total de 14 enmiendas. La concejala Vicky López ha destacado en la rueda de prensa el incremento de un 50% al plan de apoyo al comercio, la mejora de los carriles bici, el impulso a la peatonalización, una partida de energías renovables en los edificios municipales o el aumento de la partida de ayuda a domicilio e iniciar su municipalización, entre otros.

El PP presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos

Para el PP, que ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos y 19 enmiendas más relativas a las políticas de gasto, los presupuestos llegan tarde y evidencian que el gobierno local "no tiene modelo de ciudad y son solo para media Córdoba". El portavoz popular, José María Bellido, ha advertido de nuevo que son unos presupuestos que no cumplen con la regla de gasto y que son "absolutamente irreales en los ingresos y en los gastos, que no se van a cumplir". Asimismo acusa al gobierno municipal y a Ganemos de haber protagonizado "un teatrillo" en el proceso de negociación de las últimas semanas.

David Dorado, Ciudadanos, ha votado en contra porque "no hemos obtenido ninguna comunicación por parte del equipo de gobierno" sobre sus enmiendas, que incluía, entre otras la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Cercadillas o la rehabilitación integral de la Huerta de la Reina.

Rafael Carlos Serrano, portavoz de UCOR, ha explicado que su voto en contra porque "no reflejan un proyecto de ciudad y no apuesta por el empleo". Acusa, además, al equipo de gobierno de olvidar a "la otra mitad de la ciudad" con estas cuentas a las que han presentado un total de 9 enmiendas, que incluyen mejoras de los carriles bici y que los juegos infantiles sean inclusivos.

Mociones del Pleno de enero

El PSOE planteará la moción de Alcolea, una reivindicación vecinal histórica, y propondrá la creación de una comisión formada por los grupos municipales, el consejo de distrito y la plataforma fuera vías de Alcolea para que se establezcan las conversaciones necesarias con las diferentes administraciones con "el objetivo de poder conseguir la eliminación del trazado ferroviario actual" a su paso por la barriada cordobesa.

El PP, por su parte, llevará una moción al Pleno sobre el aparcamiento del hospital Reina Sofía, un debate en el que creen que debe estar presente la alcaldesa de la ciudad, en tanto el suelo donde se quiere construir el aparcamiento era de titularidad municipal y fue cedidos a la Junta de Andalucía para la construcción del mismo. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha afirmado que la alcaldesa "no puede estar ajena a este asunto, ni taparle las vergüenzas a Susana Díaz".

IU pide eliminar "la joroba de los Olivos Borrachos"

Izquierda Unida también presentará una moción de corte vecinal en la que se instará a la Consejeria de Fomento a facilitar la conexión entre el distrito Poniente Norte con el centro de la ciudad a lo largo de la carretera autonomía A-431. La concejala Amparo Pernichi ha explicado que se trata de solucionar el problema de "la joroba de los Olivos Borrachos", que ni siquiera permite el correcto tránsito peatonal ni la circulación de bicicletas. Así, IU pedirá a Fomento que ejecute el proyecto de construcción de una vía ciclista en esa zona y que ensombrece los acerados para facilitar el paso de peatones en verano por esa zona.

Ganemos, por último, ha presentado esta mañana las dos mociones que llevarán al Pleno, una de las cuales, la relativa a la defensa pública de la Filmoteca de Córdoba, irá finalmente de manera conjunta. La segunda proposición se refiere a la contratación pública responsable, una moción que se ha llevado ya a diversos ayuntamientos y diputaciones coincidiendo con la modificación que en la actualidad se lleva a cabo en el Congreso de la ley de contrataciones públicas.