Condenan al Ayuntamiento por vulnerar derechos de CSIF Córdoba

CSIF Córdoba ha ganado dos sentencias frente al Ayuntamiento de la ciudad. La primera de ellas ha sido dictada por el Juzgado de lo Social número 2 y establece que un trabajador de una institución pública con 11 años de interinidad debe ser considerado como fijo. Por otro lado, la segunda sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Social número 3 y viene precedida por una demanda presentada por este sindicato, por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical. La sentencia obliga a reponer los dos delegados sindicales correspondientes a CSIF.

Dolores Navajas, presidenta de la organización, ha pedido, de manera reiterada, que la alcaldesa de Córdoba se reúna con ellos. Navajas ha recalcado que «hace más de un año y medio que fue elegida la ejecutiva, a la que represento, y nos parece lamentable que no hayamos tenido respuesta por parte de la señora Ambrosio. No entendemos la actitud poco democrática y poco dialogante de la alcaldesa, no creemos que este sea el modo de solucionar el problema. Desde CSIF queremos buscar puntos de encuentro y dejar constancia de que somos un sindicato dialogante».

Luis Roldán, coordinador de servicios jurídicos de CSIF, encargado de explicar las sentencias, ha comentado que «la sentencia referente al trabajador municipal castiga a la administración pública por no celebrar las correspondientes convocatorias en los procesos establecidos por el estatuto básico del empleado público. Mantener a un interino por un periodo de más de tres años se considera fraude»