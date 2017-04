Los colectivos piden que se pacten los usos de la Normal

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, se hizo eco ayer del malestar expresado por el consejo de distrito Sur tras el anuncio de los servicios que acogerán las seis plantas del readaptado edificio de la antigua Escuela Normal de Magisterio, cuyos trabajos (a cargo del plan Urban Sur con fondos europeos y municipales) están próximos a finalizarse.

Al respecto, De Gracia recordó que los usos deben de estudiarse con más detenimiento y «dando sitio a la participación ciudadana. De hecho, para eso está una de las comisiones del Plan Urban Sur». Las declaraciones vienen a raíz de un reciente anuncio de responsables municipales sobre los usos inmediatos que tendría el edificio, con 4.544 metros cuadrados útiles de los 6.210 construidos y tras una obra de 5,2 millones de euros. Entre los mismos estaría albergar servicios de participación ciudadana, Servicios Sociales, Cultura, Imdeec, Gestión Municipal y un nuevo centro cívico.

Sin embargo, «queremos participar al definir los usos, y comprendo la inquietud que ya ha manifestado el consejo de distrito Sur, porque no se puede vestir a un santo para desvestir a otro, no se puede dejar sin contenido los otros equipamientos del distrito. Además, la Normal no es un equipamiento más, no se puede desvirtuar el proyecto», manifestaba ayer el presidente del CMC.

Aunque De Gracia insiste en la importancia de abordar cuanto antes los usos de la Normal, no ha dado tiempo a que este tema se debata en la próxima sesión mensual del CMC, que en su apretada agenda, y entre otros temas, debatirá mañana sobre la propuesta de cesión de dependencias en El Arcángel a Surgenia o la de enmienda a la Ley de participación Ciudadana.

DENSA SESIÓN DEL CMC / Al respecto, por Urgencias se tratará un dictamen notablemente crítico sobre el impacto que en el municipio tendrán los presupuestos Generales del Estado 2017, mientras que se contará con la teniente de alcalde de Participación, la concejala Alba Doblas, y la directora general de este área municipal, Elvira Iglesias, para debatir cómo se está poniendo en valor el trabajo de las juntas municipales de distrito, que tiene múltiples competencias (e incluso la Ley de Grandes Ciudades le permite la gestión de notables partidas municipales) pero cuyo desarrollo viene siendo irregular desde que se crearon. La gestión de los equipamientos deportivos en los barrios será otro tema relevante que ocupe al CMC en su sesión de mañana.