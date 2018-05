Las cofradías rechazan pertenecer a la comisión del Casco Histórico

La Asamblea de Hermanos Mayores de las cofradías cordobesas ha acordado rechazar la invitación para formar parte de la comisión temporal específica para problemáticas de la zona del Casco Histórico, una decisión que ayer fue traslada al Ayuntamiento.

Las cofradías consideran que «el tratamiento de los problemas de los distintos barrios de la ciudad no corresponde a la Agrupación de Cofradías, entre cuyos fines no está la participación en movimientos vecinales, como los convocantes de esta comisión». Asimismo, señalan que «las hermandades solo hacen un uso puntual de las calles del casco histórico, definiéndose en los siete días de Semana Santa durante las horas vespertinas; por lo que no son agentes habituales en esas zonas de la ciudad ni entendemos que debamos influir en cómo deben usar el centro histórico los diferentes colectivos de esta ciudad».

En cuanto a la participación o no en estas comisiones, la Agrupación indica que «es criterio de esta Agrupación no participar en comisiones donde existen evidentes mayorías sesgadas hacia determinadas posturas. Así, observamos que la comisión se forma, principalmente, por grupos ciudadanos que han mostrado reiteradamente su oposición ante la legítima ocupación de la vía pública por parte de las hermandades y que el número de dichos grupos presentes en la comisión redundará en conclusiones contrarias a los intereses de las cofradías».