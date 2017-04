De Carmen Chacón a Susana Díaz

El exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos ha dirigido, junto al catedrático Manuel Torres, el congreso «Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo», que ha reunido desde el lunes en Córdoba a expertos internacionales para debatir el papel de la diplomacia en un mundo en crisis. El foro se clausura hoy, trasladando su sede a la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía) en Sevilla, donde diversos especialistas abordarán las nuevas estrategias frente al terrorismo. Moratinos, que guarda una estrecha relación con Córdoba desde que fue elegido por esta provincia diputado al Congreso por el PSOE en el 2004 (puesto que ocupó hasta el 2011), aprovechó ayer para destacar la relevancia de este simposio de la Cátedra Unesco y para valorar, por otro lado, el proceso de primarias del PSOE en España.

«Córdoba, ejemplo de convivencia y respeto como así refleja su historia, ha ofrecido su sede para una conferencia internacional, para que especialistas en Exteriores y en otras materias puedan buscar claves que fomenten la paz a través de elementos diplomáticos. El mensaje que el lunes transmitieron todas las autoridades andaluzas fue que Córdoba puede ser un referente excepcional para promover la paz y el diálogo. Para mí ha sido una satisfacción volver a Córdoba gracias a la Cátedra Unesco, que lleva más de una década trabajando en la resolución de conflictos», señaló Moratinos a este diario.

Sobre los tres candidatos a ocupar la secretaría general del PSOE (Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López), Moratinos apostó claramente por Díaz. Miguel Ángel Moratinos, amigo y defensor de la recientemente fallecida exministra Carmen Chacón (la cual también había apoyado la candidatura de Susana Díaz), manifestó que se perdió una «gran oportunidad» en el 38 congreso del PSOE, celebrado en el 2012 en Sevilla, donde Chacón se presentó como candidata a la secretaria general del PSOE, perdiendo por escasos votos frente a Alfredo Pérez Rubalcaba. Para el exministro de Exteriores la elección de Chacón hubiera supuesto una «renovación» para el partido y un impulso para la socialdemocracia española y europea. «Carmen Chacón y su equipo estaban dispuestos a trabajar, ilusionar y a generar una nueva dinámica en el partido. Pero después de ese intento fallido, hemos asistido a una desunión del partido, no ha habido el sentimiento de integración tan necesario, ni una alternativa real de gobierno que pudiéramos ofrecer a los españoles. Por eso, ante el actual proceso de primarias tenemos que escoger al mejor candidato, en este caso a la candidata (en referencia a Susana Díaz), ya que es la mejor para unificar al partido socialista», expuso Moratinos.

«Susana Díaz ya ha demostrado que tuvo la capacidad de unificar al PSOE cuando ganó en Andalucía. La comunidad andaluza es precisamente el territorio donde el PSOE ha demostrado tener fuerza y capacidad de liderazgo. Susana es la que tiene más opciones para ofrecer una salida nueva a nuestro partido. Díaz es capaz de recuperar España para los socialistas», recalcó el exministro.

Sobre si la posible unificación de las candidaturas de Pedro Sánchez y Patxi López podría causar la derrota de Díaz, Miguel Ángel Moratinos mostró su respeto por Sánchez, pero recalcó que «aún es joven y tiene un largo camino para seguir formándose e incorporar experiencia, porque lo que ha demostrado es que ha perdido. Yo mismo lo voté y lo apoyé, pero no ha sabido como secretario general unir al partido, ni conciliar todas las voces y sensibilidades. En democracia, cuando se pierde, hay que asumir las derrotas y dejar paso a nuevas oportunidades. Se va a constatar cuando comience el proceso de recogida de avales el gran apoyo que existe a favor de Díaz».

Moratinos prefirió no valorar si es compatible que Susana Díaz compatibilice el cargo de secretaria general del PSOE con el de presidenta de la Junta, porque según él lo que está claro es que «ella se dedicaría al partido para ser la candidata a ganar las elecciones y a gobernar España». Por otro lado, el exministro de Exteriores no se postuló para ocupar algún cargo de relevancia en el hipotético caso de que Susana Díaz se colocara al frente del PSOE a nivel nacional, pero sí se mostró dispuesto a «trabajar para mi partido, como lo he hecho con otros secretarios generales, aunque Pedro Sánchez no tuvo interés en conocer mi experiencia».