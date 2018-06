El calor remite un poco desde hoy tras rondarse los 40º C

El primer episodio de altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir del verano del 2018 comenzará hoy a ser historia, después de rondarse ayer y hasta superar holgadamente los 40º C en Córdoba (Montoro fue la máxima nacional con 41,2º C a las 17.00 horas) y con Córdoba como segunda capital española, tras Granada, con los 39,1º C a las 17.20 horas.

Ciertamente, con unas máximas tan altas anunciar que bajan las máximas no supone que deje de hacer calor, pero quedarse hoy en 36º C, como prevé la Aemet para Córdoba, es siempre un alivio, todo ello al retirarse la masa de aire del desierto sobre el Oeste de la península que fue la responsable de esta primera ola de calor estival. Pese a todo, la Aemet lanzó para hoy en Córdoba un aviso amarillo por calor, no tanto por la máxima prevista (relativamente suave para lo que se acostumbra en Córdoba, con los citados 36º C) sino por la sucesión de días en los que se han registrado episodios de altas temperaturas.