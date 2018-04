El Ayuntamiento preguntará ahora a la Junta si debe seguir con la innovación de Cosmos

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García (IU), ha informado de que el Ayuntamiento de Córdoba preguntará ahora a la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía si se debe seguir o no con la innovación del PGOU, que dejaría fuera de ordenación a la cementera Cosmos. "Si tenemos que seguir seguiremos y si no, no", ha afirmado expeditivo García. Esta consejería es, además, la que en último extremo tendría que darle el visto bueno a una hioptética modificacion del PGOU de Córdoba, por lo que parece lógico acudir a esta instancia. Sin embargo, si esta administración dijera que esa innovación no es necesaria, en tanto en cuanto la incineración en el casco está ya prohibida, el equipo de gobierno habría empleado más de tres años en vano con este asunto.

El Consistorio cordobés considera que el informe de la Consejería de Salud dice "claramente" que no se puede incinerar en el casco urbano de Córdoba, mientras que el de Medio Ambiente no aclara las cosas. De este modo, lo que ahora quiere aclarar el Ayuntamiento es si es necesario continuar y culminar la innovación del PGOU o si ya no es necesario porque simplemente en el casco urbano no se puede incinerar. De este tenor, Pedro García ha afirmado que "el asunto de Cosmos está resuelto, sea yo el presidente de Urbanismo o tenga un máster en la Juan Carlos I". El responsable de Urbanismo ha recordado que el informe de Salud es "preceptivo y vinculante" y que quien concediera una licencia a la cementera para que incinere "estaría prevaricando".

En último lugar, Pedro García ha rechazado que sea un empeño del equipo de gobierno impedir la incineración en el casco y ha recordado que fue un acuerdo firmado por todos los grupos políticos antes de las elecciones municipales.