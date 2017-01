Los autónomos crecieron en Córdoba por encima de la media

La federación de autónomos ATA prevé para este año que crezca el número de estos trabajadores por cuenta propia en Córdoba en casi 700 y en unos 12.000 en toda la comunidad, después de que este sector haya aumentado su cifra en el 1,1% el año pasado en nuestra provincia, una cifra que se encuentra por encima de la media nacional.

Así lo ha manifestado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, al presentar el barómetro que mide la situación de estos trabajadores y en el que se refleja que 7 de cada 10 autónomos creen que la situación económica mejorará da cara al 2017.

Junto a Amor han valorado estos datos el director general de Autónomos de la Junta, José Rodales, y el delegado territorial de Economía, Manuel Carmona. En relación a las previsiones para su propio negocio, 8 de cada 10 autónomos confían en que no empeorará en el 2017 y el 4,1%, incluso, espera obtener resultados mucho más positivos.

LA MESA DE LAS PENSIONES

Rafael Amor ha criticado el "miedo" que a su juicio demuestra el Ministerio de Empleo al no convocar a esta asociación a la reunión de la mesa de Diálogo Social sobre pensiones, según informa EFE. Amor ha afirmado que no entiende cómo hoy se ha convocado una mesa para hablar de las pensiones en la que está la patronal y los sindicatos, pero se "obvia a las organizaciones de autónomos".

"No tengo nada en contra del Ministerio de Empleo, pero no entendemos por qué obvia a los autónomos, no entendemos el pudor y el miedo que tiene el Gobierno para excluir a las organizaciones de autónomos en un debate tan importante", ha manifestado el líder de los trabajadores por cuenta propia andaluces.

A este respecto, ha recordado que "el régimen de autónomos tiene 3,2 millones de cotizantes y 1,2 millones de pensionistas", una cifra "bastante importante como para estar ahí".

"Y no solamente porque lo diga yo, sino porque lo dice la Ley de Seguridad Social", ha apostillado Amor, que ha añadido que "cualquier cambio circunstancial en la ley de pensiones debe tener un debate previo con las organizaciones de autónomos".

Por ello, desde la ATA esperan que el Gobierno reflexione y se convoque a las organizaciones de autónomos "para que una gran parte de la sociedad pueda expresarse sobre una cuestión tan importante como es su futuro".