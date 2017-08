Aumente alerta de que la situación de Bomberos es igual de "grave" que la de Policía Local

Tengo el maximo respeto hacia esa profesion, pero yo me pregunto, si cuando se llama al servicio de bomberos hay que pagar por dicho servicio aun cuando sea publico, entonces no seria mejor que fuera privado, meterian al personal que hiciera falta, los ciudadanos no tendriamos que pagar coon nuestros impuestos, al igual que en Aucorsa, Sadeco, cementerios, etc. etc. porque ya sabemos como funciona lo publico.