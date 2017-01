Anfane calcula que en el 2016 evitó el desalojo de unas 270 familias

La Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) logró solucionar el problema de vivienda a más de 270 familias, según informa su presidente, Rafael Cidres, situaciones complicadas por impago de hipoteca que «de no haber sido negociadas con los bancos habrían desembocado en ejecuciones hipotecarias y desalojos». A excepción de un caso que, según Cidres, no se pudo resolver satisfactoriamente porque una familia ocupó la vivienda que se estaba negociando antes de poder cerrar el acuerdo con la entidad propietaria, «podemos asegurar y aquí están los expedientes de cada una de las familias», afirma señalando los archivos de casos cerrados, «que hemos resuelto todos los casos que nos han llegado en el 2016». Según los datos facilitados, «el 80% de los casos se han resuelto negociando el código de buenas prácticas con los bancos, que permite a las familias, siempre que puedan demostrar algún ingreso, aplazar el pago de su deuda cinco años durante los cuales abonan una pequeña cantidad mensual para cubrir los intereses». No es una solución definitiva, «pero permite a las familias tener un tiempo para recuperarse y ahorrar un dinero con el que amortizar parte de la deuda». Algunos casos se han resuelto, indica, ofreciendo a los afectados una alternativa habitacional y gestionando la ayuda que ofrece la Oficina Municipal de la Vivienda. El perfil de los usuarios de Anfane, cuya cuota como socios es de 1 euro al mes, son parejas de entre 35 y 45 años, con hijos y uno o los dos cónyuges en paro. Desde enero, según Cidres, «cada vez llegan más casos de cláusulas suelo cobradas indebidamente».

Anfane es una entidad sin ánimo de lucro en la que trabajan, con el dinero que reciben de los socios (420 euros al mes) cuatro personas paradas que han vivido en carne propia la amenaza de desahucio y que decidieron ofrecer un servicio a quienes estaban pasando lo mismo. «La gran mayoría de los casos que nos llegan son problemas de vivienda, pero la asociación atiende cualquier necesidad de una familia», explica Cidres. Desde enero, disponen de una sede con horario de mañana y tarde en una sala de la autoescuela Cefoco, en c/ Hno Luján s/n.