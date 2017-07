La alcaldesa garantiza la puesta en marcha del cercanías para septiembre

La alcaldesa, Isabel

Ambrosio, garantiza que el cercanías entre Alcolea y Villarrubia se pondrá en marcha en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. A raíz de la moción que presentará el grupo municipal del PSOE en el Pleno del martes, Ambrosio explicó que «estamos ultimando el contrato» con Renfe e insistió en que el Ayuntamiento está «en condiciones» de poner en marcha el proyecto «con el comienzo del curso escolar, a no ser que haya un obstáculo de última hora que ahora mismo no forma parte de las previsiones».

La alcaldesa ha garantizado que el Ayuntamiento y la Junta financiarán la puesta en marcha del cercanías, por lo que no hay cambios respecto a los planes iniciales ni interfiere en ellos la moción que exige al Gobierno central que negocie con el Consistorio, en el marco del procedimiento de contratación iniciado con Renfe, el estreno inmediato de la ruta ferroviaria y su declaración como Obligación de Servicio Público (OSP) para que la Administración General del Estado asuma el déficit de explotación. «Mientras que no se declare Obligación de Servicio Público, el compromiso es el mismo, que el 60% abona el Ayuntamiento y el 40%, la Junta», asegura. Sin embargo, añade que esa situación «tiene que ser provisional», ya que «no hay argumentos» para que «Córdoba no tenga el mismo trato que otras ciudades», en las que «los sistemas de cercanías han sido declarados Obligación de Servicio Público, como Málaga y Sevilla, y los está abonando directamente el ministerio». Por ello, indica que Ayuntamiento y Junta financiarán la puesta en marcha del servicio pero «sin renunciar a que esa declaración sea una realidad cuanto antes».

La comisión vecinal creada en el 2015 para emitir un dictamen sobre el cercanías también quiere que sea Obligación de Servicio Público. Su presidente, Juan Andrés de Gracia, exige al Ayuntamiento que busque «una alianza para pedir para el 2018» esa declaración, ya que cree necesario que haya consenso entre los grupos municipales. De Graciamuestra su preocupación «por el retraso en la negociación final entre Renfe y el Ayuntamiento porque puede impedir la puesta en marcha del cercanías para el inicio del curso en septiembre». Por ello, exige que «acaben esas negociaciones definitivamente», que «Renfe adecúe las tarifas y costes», que «el Ayuntamiento tramite la adjudicación, que debe ser directa», y que la Junta «confirme que mantiene el 40% de financiación». Para ello, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano reclama que «se usen los procedimientos de urgencia».

El presidente de la comisión lamenta que a estas alturas «no sabemos nada del estudio de movilidad» que debe hacerse de forma paralela para «definir la intermodalidad y las modificaciones necesarias en las líneas de autobuses». Tampoco tiene información sobre las actuaciones complementarias en relación a los aparcamientos o a la mejora de los accesos. De Gracia echa en falta un compromiso firme del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la ejecución de las estaciones del Parque Joyero y la de la zona de Levante, proyectos que cuanto antes «deben estar en marcha para hacer más viable el cercanías». Una vez que se cierren los flecos de la fase de la capital, afirma que hay que «seguir trabajando para que la línea se pueda extender a los municipios del Valle y a Puente Genil.

Por otro lado, la plataforma Metrotrén ¡ya! exige al Ayuntamiento y Renfe que «cierren de una vez por todas el convenio» que permita que el servicio sea una realidad «en el plazo comprometido por la alcaldesa» en «septiembre». El colectivo muestra su apoyo a la moción del PSOE porque «estaba reflejada en nuestro manifiesto redactado hace casi dos años», aunque no quiere que sea «excusa para retrasar o condicionar» a la misma la puesta en marcha del servicio.