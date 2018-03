El aeropuerto podrá recuperar a partir del 26 de abril los vuelos comerciales

El 2018 está siendo un buen año para el aeropuerto, que, tras tener desde febrero en uso la totalidad de la pista, podrá recuperar a partir del 26 de abril los vuelos comerciales. La empresa Aena explicaba ayer en una nota que el manual de información aeronáutica de referencia para la navegación aérea y las operaciones aeroportuarias (AIP) ha publicado la fecha en la que el aeropuerto estrenará el servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), del que tanto se ha hablado en los últimos cuatro años. Para esa fecha, y según Aena, habrán concluido los trámites que faltan y las supervisiones en materia de seguridad.

La puesta en servicio del AFIS, cuya instalación fue adjudicada por un millón de euros el año pasado a la empresa Ferronats, que se encargará de este sistema durante cuatro años, se produce un ejercicio después de que el aeropuerto perdiera definitivamente la posibilidad de acoger vuelos comerciales. Desde entonces, no puede recibir vuelos chárteres ni aerotaxis, ni siquiera los de un solo pasajero. Esta limitación se veía venir desde el 2014, pero el Gobierno concedió dos ampliaciones de plazo, la última de ellas fue la que expiró en abril del 2017. No obstante, al no haber ninguna empresa interesada en abrir una línea regular en Córdoba, la incidencia de la prohibición de los vuelos comerciales era mínima. Durante el último año en el que el aeropuerto no tuvo limitaciones para los vuelos comerciales, solo se produjeron una media de cuatro al mes, ya que solo hubo 52 en todo el año.

A pesar de esa escasa actividad, el paso es importante. La directora del aeropuerto, Sonia Martín, ya dijo al poco de llegar a Córdoba que con la pista puesta en uso sin limitaciones tras concluir el soterramiento de líneas eléctricas, con la ampliación de horarios lograda el año pasado, y con el AFIS, «el aeropuerto gana atractivo y reúne todas las condiciones para atender, en el momento en que nos lo soliciten, cualquier ruta con vuelos comerciales», habiendo «destinos que pueden ser interesantes como Barcelona o Palma de Mallorca, o, incluso, los vuelos chárteres con Canarias, Londres o París».

Aena explicó ayer que mediante el AFIS, que se usa en aeródromos con baja densidad de tráfico, los técnicos proporcionan a los pilotos información que permite operar a las aeronaves en el aeropuerto y su entorno de «forma segura y eficiente». De esa forma, los pilotos reciben información sobre la meteorología, la orografía, el estado de las radioayudas o la presencia de aeronaves, vehículos u otros obstáculos en tierra.

Una vez que entre en servicio el AFIS, ya solo faltará que el Ministerio de Fomento presente el plan de márketing prometido y anunciado para una futura reunión del comité de coordinación aeroportuaria para la que aún no hay fecha. El plan dirá qué posibilidades tiene el aeropuerto para que se le saque partido.