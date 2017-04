Susana Díaz afirma que España necesita un PSOE "reconocible"

La presidenta de la Junta de Andalucía y precandidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este viernes de que España necesita un PSOE "reconocible", compuesto por hombres y mujeres "sin complejos", que genere confianza a los ciudadanos".

Así se ha pronunciado Susana Díaz durante la presentación que ha hecho del presidente del Parlamento de Andalucía y de la Calre, Juan Pablo Durán, con motivo de su intervención en los Desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades.

Ha destacado de su "amigo y compañero" Juan Pablo Durán su "honestidad y su transparencia al frente de lo público y en su vida privada" y su compromiso con Andalucía y Córdoba. Ha indicado que es un buen parlamentario, un buen representante de los andaluces y es un "gran socialista".

Díaz ha señalado que en estos momentos hay elementos por los que cree que es importante escuchar a Juan Pablo Durán, como el hecho de que nos encontramos con que algunos, "teóricamente de tendencias políticas opuestas, critican los parlamentos autonómicos".

Ha expresado que le llama la atención que para quienes "sobran muchas de las instituciones que consolidan el autogobierno y la autonomía de Andalucía y de otros territorios de España vayan de la mano de los que creen que esas instituciones son marionetas al servicio de poderes ocultos que nadie controla", en referencia a Partido Popular y Podemos.

La presidenta ha señalado que quienes piensan que sobran instituciones como el defensor del pueblo, el consejo audiovisual o la cámara de cuentas de las comunidades porque "creen aun más en el centralismo político" y entienden que las instituciones autonómicas no ayudan a los territorios y que el "parlamento luce lo que luce" coinciden hoy con aquellos otros que no respetan las instituciones y que normalmente hacen trampas para intentar deslegitimarlas como "marionetas al servicio de no sabe qué poderes que no rinden ante nadie".

En este sentido, ha considerado que es un "lujo" poder escuchar al presidente del Parlamento de Andalucía, donde reside la voluntad "libre de los andaluces, y que demuestra con claridad que no es igual un parlamento con mayoría de izquierda que un parlamento de mayoría de derecha".

PAPEL DEL PSOE

Asimismo, ha indicado que comparte con Durán una manera de ver el PSOE y el papel que tiene que jugar en un momento difícil para España. "Compartimos un orgullo por la historia de un partido que ha cambiado sustancialmente la historia de este país y la vida de los ciudadanos. Estamos orgullosos de lo que hemos sido y más orgullosos de lo que somos capaces de hacer en un momento difícil", ha señalado.

Susana Díaz ha destacado que apuestan por un PSOE "reconocible, que genere confianza a los ciudadanos", consciente de las dificultades que existen, pero siempre hemos tenido claro que primero "nuestro país y nuestra comunidad; segundo, nuestro partido, y en último lugar, nosotros mismos". "Cuando hemos sido leales a eso, los ciudadanos nos han prestado su confianza", ha recalcado.

Se ha mostrado convencida de que España necesita al PSOE y los ciudadanos lo están esperando. Se necesita, según ha recalcado, un PSOE formado y compuesto por hombres y mujeres "sin complejos", que están orgullosos de la historia del partido y que saben perfectamente los retos que el partido tiene por delante.

Ha insistido en que es "un lujo" poder escuchar a un "hombre sensato" como Durán que tiene claro lo que quiere para Andalucía y al frente de las instituciones, en un momento difícil para la política donde vemos el "descrédito al que algunos quieren someter a las instituciones y los teatrillos permanentes que vemos diariamente en la actualidad".

Durante el desayuno informativo ha estado presente Ignacio Urquizu, diputado nacional del PSOE por Teruel y las presidentas de los parlamentos de Extremadura y de Murcia, Blanca Martín y Rosa Peñalver, respectivamente.

JUAN PABLO DURÁN Y LA HOJA DE RUTA EUROPEA

El presidente del Parlamento andaluz y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre), Juan Pablo Durán, ha defendido este viernes que Andalucía aporta elementos "positivos" al conjunto de España que pueden servir para crear la nueva hoja de ruta que, a su juicio, necesita la Unión Europea, que debe avanzar hacia una Europa "más social, en la que los ciudadanos participen más activamente en las decisiones de sus instituciones y que se equiparen en pie de igualdad los derechos de todos los europeos".

Así se ha pronunciado Durán durante su intervención en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde ha sido presentado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

En este marco, Durán ha destacado, entre los elementos que aporta Andalucía al conjunto de Europa, su Estatuto de Autonomía "que propugna un modelo de solidaridad e igualdad entre todas las regiones; un modelo que blinda servicios fundamentales como la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales", así como la estabilidad política de la que goza gracias a que tiene unos presupuestos ya aprobados que se centran "en alcanzar una recuperación económica justa y en crear el máximo empleo y de calidad".

Además, el presidente de la Cámara andaluza ha subrayado que la comunidad apuesta por las políticas públicas y la cohesión territorial y "cumple" con todos los compromisos adquiridos en el equilibrio financiero, como el déficit, la deuda y la regla de gasto, de ahí que haya defendido que "es de justicia una armonización fiscal en todo nuestro país".

En la misma línea, ha sostenido que a lo largo de todos estos años de pertenencia a la Unión, "España no solo ha recibido, sino que ha aportado a Europa" desarrollando "un papel activo en la construcción del proyecto europeo implicándose en la negociación de los distintos tratados y en las políticas de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como llevando su impronta a las relaciones exteriores".

Así las cosas, y ante el momento de "incertidumbre" que atraviesa Europa, Durán ha apelado al Día de Europa, que se celebra el próximo 9 de mayo, para reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea, para conseguir "más concienciación y compromiso ciudadano", pues, de cómo se afronte también dependerá el futuro de España y de Andalucía.

El presidente de la Cámara andaluza ha defendido que la entrada de España en la UE supuso "evidentes" beneficios en la transformación y modernización tanto del país como de Andalucía, si bien ha incidido en que todos estos logros se vieron truncados con la crisis económica, a la que se dio respuesta, ha lamentado, con "austeridad". "La consecuencia directa ha sido que los países europeos más pobres, y dentro de ellos los trabajadores y los colectivos más vulnerables, se han llevado la peor parte de la carga del ajuste", ha apuntado.

En este sentido, ha advertido que después de casi diez años, la recuperación está siendo "más lenta de lo deseado, y además no ha venido acompañada de un aumento en los niveles de renta per cápita en muchos países, como en España, ni tampoco de la recuperación de empleo estable y de calidad o de unos salarios dignos".

"No podemos quedarnos estancados en un club de Estados soberanos que sólo comparte intereses económicos y derechos de veto", ha sostenido Juan Pablo Durán, quien ha llamado a superar "los intereses comunes para situarnos en una comunidad de pertenencia". Para ello, a su entender, "es imprescindible avanzar en el plano político y avanzar en una mayor democratización de las instituciones europeas y en el proceso de integración".

ACTUAR FRENTE AL "POPULISMO NACIONALISTA DE CORTE XENÓFOBO"

Así, ha reclamado un nuevo acuerdo social "para devolver la coherencia a lo que fueron los fundamentos de la Unión: solidaridad, la mejora del bienestar y el empleo de calidad". "No debemos conformarnos sólo con una moneda común, sino aspirar a un modelo que genere igualdad y mejores condiciones de vida para la población", ha apostillado antes de defender que, para ello, "es imprescindible aplicar la Carta Social Europea".

En la misma línea, Durán ha apostado por poner en marcha un proyecto económico para responder a los intereses de los ciudadanos "antes que de los valores bursátiles", así como alcanzar un nuevo compromiso de los europeos con el medio ambiente y con el cambio climático, pero también con la tecnología y la innovación.

El presidente de la Cámara también ha defendido una política exterior común que permita a Europa "volver a ser un actor clave en la gobernanza mundial", además de una cultura europea común.

Así, ha urgido a abordar estas reflexiones "con voluntad política y sin demoras" porque de lo contrario, ha advertido Durán, "el populismo nacionalista de corte xenófobo seguirá creciendo, imposibilitando avanzar en una mayor integración y cesión de más soberanía que nos permitan construir una Unión Europea más fuerte".

Ha manifestado que los intentos de separación o disgregación "no tienen sentido" cuando ha advertido que esto también ocurre en España, "donde las posiciones soberanistas de determinados territorios representan división y debilidad para España". "El éxito en nuestro país y en Europa ha llegado siempre que ha primado el interés global antes que el de algunos territorios o Estados miembros", ha recalcado Juan Pablo Durán.

En este punto, el presidente del Parlamento andaluz ha considerado que tanto las Cortes Generales como el Gobierno y los partidos deben reflexionar sobre Europa, a la par que ha reclamado que el Ejecutivo de Rajoy convoque a las comunidades "lo antes posible" para afrontar el Brexit.

AVANZAR HACIA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA

Desde la Calre, como ha proseguido, buscan trasladar las experiencias de las distintas regiones europeas para ayudar a alcanzar esa nueva Europa social y de derechos; "y aportar nuestras ideas, reflexiones y nuestro buen hacer diario al futuro de la Unión". "Los europeos convencidos debemos levantarnos y luchar por nuestra Europa común", ha afirmado Durán.

Así, ha destacado que la búsqueda de consensos políticos con fuerzas conservadoras moderadas han permitido muchos logros frente a partidos "radicalizados a izquierda y derecha, que están obsesionados por intentar ocultar o desacreditar" y que olvidan, ha señalado, que en la actualidad hay gobiernos socialdemócratas que aplican medidas destinadas a consolidar las políticas sociales y una apuesta decidida por la igualdad de género y la ayuda a los refugiados".

"La socialdemocracia tiene que volver a ser un referente para el futuro de Europa, el contrapunto a la actual mayoría europea conservadora pero con decidida voluntad reformista no rupturista", ha defendido Durán, quien ha apuntado que a recuperación de Europa vendrá con la recuperación de una socialdemocracia "adaptada a las necesidades del siglo XXI".

El reto, para el presidente de la Calre, "es devolver la esperanza a la ciudadanía y enarbolar la bandera de la justicia social con propuestas claras, realistas y realizables para que la población tenga la alternativa más útil frente a las tesis de los populismos radicales".

"El auge de los populismos radicales, el drama humanitario de los refugiados, el Brexit o la sinrazón de algunas propuestas que viene haciendo públicas el actual presidente de los Estados Unidos son razones suficientes para hacernos reaccionar", ha afirmado Durán quien ha insistido en que "hablar de Europa es un proyecto colectivo". Ante este panorama, ha concluido: "La Unión Europea solo tiene una alternativa, que es avanzar hacia la integración económica y política. Sólo así ganará el europeísmo y el conjunto de la ciudadanía".