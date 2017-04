El PSOE afirma que el pacto con Cs seguirá hasta el final de la legislatura

La secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, se muestra convencida de que el acuerdo de investidura suscrito por PSOE y Ciudadanos (Cs) se mantendrá hasta el final de legislatura y ha descartado un escenario de adelanto electoral. En una entrevista con Europa Press, ha manifestado que ese acuerdo vino a dar «estabilidad política» a Andalucía y se está cumpliendo. Señaló que entre ambos partidos hay una vía «de diálogo permanentemente abierta y una relación muy fluida y continuada».

Recalcó que el PSOE-A está muy satisfecho con este acuerdo, que llevó a poder conformar un Gobierno tras 3 meses de «bloqueo» por parte del resto de partidos de la oposición. «Cs y el PSOE-A tienen una comunicación abierta de forma permanente y eso hace que ambas partes puedan estar satisfechas de los acuerdos alcanzados y del cumplimiento de lo firmado», apuntó.

«No tengo en este momento ningún motivo para pensar que no vaya a seguir siendo así en el futuro», indicó Verónica Pérez, quien se mostró convencida de que el acuerdo entre ambos partidos se prolongará hasta el final de la legislatura. Agregó que los dos partidos tuvieron «la visión en ese momento de que lo importante era anteponer los intereses de los andaluces y de esta tierra a los intereses de cada una de las dos formaciones».

«Estoy convencida de que esa defensa de los intereses generales de los andaluces por encima de cualquier otro va a seguir marcando la guía y la ruta del PSOE y de Cs», expresó. Asimismo, indicó que no ve ningún «riesgo de adelanto electoral» en Andalucía, porque es una comunidad autónoma con estabilidad política. «Hay un Gobierno solvente, con iniciativa y con propuestas y no me hace pensar que ese escenario político vaya a cambiar», afirmó.

Para Pérez, ese acuerdo de investidura que garantizó la estabilidad política en Andalucía «va a continuar porque hay satisfacción por ambas partes, que mantienen una relación fluida, de diálogo y de debate permanente». Señaló que Ciudadanos está siendo «leal con Andalucía», porque mientras otros se negaron a que hubiera estabilidad y Gobierno en esta tierra, esa formación dio un «paso adelante y firmó un acuerdo de investidura con el PSOE, que se está cumpliendo». «Han sido leales, no con el PSOE-A, sino con esta tierra», sentenció.

CRÍTICA AL PP / Por otra parte, Verónica Pérez manifestó que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, es un «mal líder político» que condiciona su «futuro político» a que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «se vaya o se quede» en la comunidad. Aconsejó a Moreno que, cuanto antes, resuelva las «batallas» internas en su partido y se pongan a trabajar en la defensa de los intereses de Andalucía.