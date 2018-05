Marín se queda solo en su intento frustrado de transformar la RTVA

El Parlamento rechazó ayer, con el voto de PSOE, Podemos e IU, la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para reformar la RTVA renovando los órganos de gestión y de control, con una reducción del Consejo de Administración, algo que cifraban en un ahorro de 700.000 euros. El líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha criticado que PSOE y PP, que se ha abstenido, «sólo se ponen de acuerdo para no cambiar nada» y ha basado su iniciativa en la necesidad de llevar a cabo «los cambios que otros no han tenido la voluntad de hacer durante años».

Marín criticó que los órganos de gestión y control de la RTVA no son plurales porque Podemos y Ciudadanos no están representados, además de que el director general, Joaquín Durán, lleva cinco años «en interinidad» y el Consejo de Administración no ha podido elegir un presidente desde que se marchó José Moratalla.

«Para andar un camino hay que dar el primer paso y aquí nadie está dispuesto», lamentó Marín, quien ha acusado al PSOE y PP de ponerse de acuerdo para mantener «esos chiringuitos». La reforma que proponía Ciudadanos incluía entre sus principales novedades la reducción del Consejo de Administración de quince a nueve miembros que serían elegidos por el Parlamento. Sobre la Dirección General, planteaba que la persona elegida por el Parlamento deberá contar en una primera votación con una mayoría de dos tercios, pero, como novedad, en caso de no alcanzarse sería elegida por mayoría absoluta. La socialista Olga Manzano basó el rechazo a la iniciativa en que supone «un retroceso en términos de calidad democrática» al hablar de mayoría absoluta y, aunque ha admitido, «las buenas intenciones» de Marín, dijo que no es el modelo que quieren. Manzano ha acusado al PP de ser el responsable del «bloqueo» y de que no haya renovación de los órganos de control de la RTVA, ya que ha denunciado que no son conscientes «del espacio que les corresponde» en función de la «confianza» de la ciudadanía. Pidió a los grupos que no aprovechen cada oportunidad para «desacreditar» a la RTVA porque «no le hacen ningún favor». El diputado del PP Guillermo García de Longoria ha criticado que es una modificación de ley «nada consensuada», que «ignora» a los trabajadores, con «serias dudas legales» y que «retrocede» en el sistema democrático de elección, por lo que es «poco rigurosa». García de Longoria, que ha ironizado con que Marín con el pacto de investidura también consiguió «un pacto de cobertura» en la RTVA, ha anunciado que el PP va a presentar su propia modificación de ley. Jesús Romero, de Podemos, ha mostrado la oposición de su grupo a que se elija la dirección con mayoría absoluta porque «restaría pluralidad», a que se puedan prorrogar durante diez años los contratos de los consejeros y a que se tenga que recurrir a ingresos externos para los presupuestos de la RTVA. Romero lamentó la «anomalía democrática» que se está produciendo en la RTVA, pero ha opinado que la iniciativa de Cs «no va por el camino correcto»

El diputado de IU José Antonio Castro, lamentó que la proposición de ley no recoge «ni la mitad» de la moción que se aprobó y no es un texto «susceptible de mejora».