Javier Navarro: "La consulta presencial no es suficiente hoy en día"

Unas 350 familias han usado herramientas 2.0 para resolver alguna consulta virtual con el pediatra Javier Navarro, desde que en septiembre del 2010 se pusiera en marcha el proyecto Lucano On Line en el centro de salud del mismo nombre. Esta iniciativa ha evitado que esos pacientes, que representan casi un tercio del total del cupo que tiene asignado este pediatra, hayan tenido que acudir físicamente en diferentes ocasiones a la consulta de dicho facultativo al poder resolver con él sus dudas mediante correo electrónico o redes sociales. <b>

–¿En qué consiste el proyecto Lucano On Line?

</b>–Se trata de un proyecto de equipo nacido en este centro de salud en el que trabajo y que intenta aprovechar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para comunicarnos con los pacientes y facilitarles información de salud de calidad. Una de estas herramientas es una página web y la utilización de las redes sociales y el correo electrónico para comunicarnos con los pacientes, tanto para hacer consultas como para verter información de calidad y segura sobre salud. Es un proyecto avalado por la Consejería de Salud, que se vio refozardo con una beca de investigación para adquirir una wifi y varios IPAD. Donde más se ha usado es en el área de Pediatría, en concreto en mi consulta, y la iniciativa ha sido premiada en el congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca).

<b>-¿Cómo funciona la consulta on line?

</b>-En Pediatría captamos a los pacientes en la consulta tradicional. Tenemos como población preferente a los recién nacidos. Comunico a los padres que tienen a su disposición mi correo electrónico. Ambas partes (médico y pacientes) firmamos un consentimiento que estipula qué se puede consultar y lo que no, teniendo en cuenta la privacidad. En Facebook colgamos mucha información sanitaria de interés y aviso si me voy a ausentar de la consulta algún día. Anunciamos talleres de lactancia materna o damos a conocer grupos interesantes como Criando en Córdoba o Almamar.

<b>-¿Qué cuestiones le plantean los padres mediante la consulta on line?</b>

-A través de esta vía a lo mejor los padres me dicen que tienen a su hijo malo (con tos o fiebre de varias horas de evolución), que no hay cita y me preguntan qué pueden hacer en casa. O se les ha terminado la medicación, de forma que si estoy en consuta les puedo activar en su tarjeta ese fármaco sin necesidad de venir al centro de salud. También es muy útil para consultas dermatológicas sin que la familia se desplace. Hemos registrado desde el 2010 unas 4.500 consultas de todo tipo y hemos evitado un 10% de consultas presenciales.

-<b>¿Para qué otros temas es útil esta forma de trabajo?</b>

-Para ofrecer información de salud de calidad, que es requerida en la consulta física y alarga mucho en duración la misma, cuando realmente debe estar más orientada a un diagnóstico. La consulta presencial no es suficiente hoy en día. Prolongar la atención fuera de la consulta es primordial.

<b>-¿Y no teme que esto provoque que acabe siendo esclavo de su trabajo?</b>

-Es importante ofrecer a los padres respuestas de calidad e inmediatas porque los problemas de salud de los niños generan mucha ansiedad. Atender fuera de mi consulta una pequeña pregunta que me hagan on line puede suponer que pierda un minuto que me ahorra luego mucho más tiempo en la consulta, evitando visitas innecesarias. Pero sé que mi caso es un poco especial porque esto no está incluido como cartera de servicios del sistema sanitario público andaluz. Requiere tiempo y dedicación, que el médico no tenga miedo a las nuevas tecnologías de la información y que no tenga a su cargo un censo de 1.500 pacientes, porque eso no es asumible. Por eso, quizás en medicina de familia es más complicado usar este sistema. Tengo un blog en el que escribo, donde establezco otro tipo de relación con mis pacientes, al margen de la consulta presencial. Es participativo porque ellos aprenden de mí y yo mucho de ellos.