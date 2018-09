Una semana para levantar el vuelo

Una semana. En siete días el Córdoba debe remontar el vuelo. Es el tiempo que va desde el partido ante el Alcorcón en El Arcángel, mañana a las ocho de la tarde, hasta la visita al Málaga en La Rosaleda, el sábado de la semana que viene. Tras un inicio de temporada en el que se sumó solo un punto de nueve posibles, para el entrenador Sandoval esta semana ha sido «de aprendizaje». Al de Humanes le gustan «los equipos que caen y vuelven a levantarse», tal y como analizó ayer en sala de prensa.

Y es que el técnico del Córdoba considera que los tres partidos que se engarzan desde la visita del Alcorcón a El Arcángel componen «una semana larga». Un objetivo en la mente de Sandoval: levantar el vuelo considerando cada partido una prueba de la mejora del nivel que sus jugadores deben efectuar para que vuelvan a ser competitivos.

Pero paso a paso. Para el entrenador del Córdoba «el Alcorcón es el presente». Tal vez existe en el ambiente cierta nostalgia de la remontada lograda en el tercio final de la pasada temporada, pero hay que romper con ello. «Le he dicho a los jugadores que tenemos que vivir del presente, sin mirar al pasado. Ello nos llevaría a la complacencia y a no valorar la situación que tenemos», afirma Sandoval. Una situación que, a nivel de plantilla, parece ahora más positiva con todos los futbolistas disponibles, «con la excepción de Blati Touré», que está ya en la convocatoria con Burkina Faso.

Sandoval entiende que el fútbol vive del momento, de la racha, de los resultados. Pero ayer pidió «mucha paciencia con este grupo» ya que «la Segunda División es muy larga». Y añadió: «No he visto a nadie que descienda o ascienda en la tercera jornada. No nos volvamos locos. Estamos bailando con la más fea. Entonemos el mea culpa, no hemos sido el equipo que andamos buscando. Hemos trabajado más esta semana, nos hemos mirado a la cara. El valor de un equipo es la suma del conocimiento, de la habilidad y de la actitud. Sin actitud no vamos a ningún lado. El partido ante el Alcorcón es el idóneo para demostrar nuestras ganas. En ninguno de los tres partidos anteriores competimos». Y es que el preparador blanquiverde tiene la curiosa habilidad de dar un capón a sus jugadores y que este parezca un halago. Entiende que la imagen ofrecida en el arranque de la Liga ha sido deficiente, pero cree en las posibilidades del grupo, de la plantilla que ha puesto en sus manos, con no pocos problemas, el director deportivo Rafa Berges. «La plantilla ha quedado competitiva con dos jugadores por puesto. Este Córdoba tiene capacidad para adaptarse a lo que le pidamos. Habrá mucha competencia para jugar y la gente está muy rabiosa, quiere dar todo lo que tiene para cambiar la imagen de lo que hemos hecho hasta ahora», añadió.

UN RIVAL PELIGROSO

Sandoval cree que el Alcorcón «nos puede hacer sufrir si no estamos bien». Considera que los alfareros «tienen dos vertientes para sacar el balón, un juego directo hacia Jonathan Pereira, que es muy listo y siempre busca la segunda jugada. Y otra a través del balón jugado mediante Nono, que intenta hacer la superioridad por dentro con Sangalli».

Sin embargo, en la cara de la moneda está el hecho de que, para Sandoval, «el Alcorcón nos puede venir bien si interpretamos el partido y leemos las dinámicas de juego. Mis jugadores están preparados para ganar al Alcorcón como le ganamos en su estadio la temporada pasada».

Los nombres de Erik Expósito y De las Cuevas, los dos últimos fichajes que no pudieron estar ante el Albacete, salieron a la palestra durante la comparecencia de ayer. Sandoval entiende que «han venido en muy buenas condiciones físicas. Tácticamente Erik juega muy simple y eso para mí es una virtud. Miguel nos va a ayudar bastante porque sabe interpretar el juego muy bien. Ambos están en disposición para este fin de semana». Y sin ser preguntado por Andresito, Sandoval lo sacó a relucir. Confía mucho en las virtudes del canterano, al que ve «como a un jugador del primer equipo, contamos con él porque nos va a dar mucha versatilidad a nuestro ataque».

Expósito, De las Cuevas y Andresito «pueden ser titulares el domingo», aventuró Sandoval, que cree que los tres serán «piezas importantes del Córdoba este año». Precisamente para lograr las primeras victorias de la temporada los tres son novedades que pueden entrar en la convocatoria que se conocerá hoy. Tres jugadores que por diversos motivos no pudieron viajar al Carlos Belmonte, pero que son las nuevas esperanzas de Sandoval. Y del Córdoba.