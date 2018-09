Prueba para hallar el camino

No está el Córdoba para Copas, aunque sea ésta la del Rey, un torneo que castiga especialmente a los equipos de Segunda, que miran todos los años esta competición con recelo, la mitad de ellos, y desidia, el resto. Pero no le vendrá mal al actual Córdoba, inmerso en un mar de dudas e intentando encontrar un camino, aún no vislumbrado, sobre el que caminar con seguridad por la competición liguera. Tres sistemas diferentes en cuatro partidos, jugadores que pasan de la titularidad a la grada, otros que desaparecen y aparecen de manera guadiánica en los onces de inicio y un estado general de no saber muy bien lo que se pretende es lo que ha transmitido el conjunto blanquiverde en este primer mes de competición liguera, de ahí que el encuentro de esta noche, ante el Gimnástic de Tarragona, pueda suponer una buena piedra de toque para intentar avanzar por una senda que aún se ve oscura.



Para ello, José Ramón Sandoval dejó claras las cartas con su convocatoria y aún más con los futbolistas que no han entrado en ella, lo que presupone que estarán en Málaga, sí o sí, y además siendo protagonistas. Aparte del lesionado Marcos Lavín, no entraron en la lista Fernández, Álex Quintanilla, Álex Vallejo, Javi Lara, Alfaro y Erik Expósito. Así, el conjunto que presente el técnico de Humanes esta noche en El Arcángel será completamente novedoso y se vislumbra en el once titular a los tres hombres que pasaron de la titularidad en Albacete a la grada de El Arcángel: Aythami Artiles, Franck Bambock y Luismi Quezada. El propio entrenador blanquiverde añadió a varios nombres que aseguraba que quería ver e incluso alguno de ellos podría actuar en una demarcación diferente a la habitual. Mencionó a Luis Muñoz, que aún no ha debutado en partido oficial con el Córdoba, al juvenil Andrés Martín o a Quim Araújo, que apenas ha dispuesto de minutos en lo que se lleva de temporada.



Lo que sí parece seguro es que el técnico blanquiverde insistirá con el mismo esquema dispuesto en el último encuentro de Liga, ante el Alcorcón: 1-4-1-4-1, con un mediocentro por delante de la defensa (se entiende que Bambock) y un punto de referencia, por lo que todo apunta a que Andrés Martín actuaría caído a banda.



Enfrente tendrá el Córdoba a un equipo que no anda mejor que él mismo. De hecho, el arranque liguero de los nastiqueros y los blanquiverdes los calificó Sandoval como «desastre». De hecho, la idea que maneja el técnico del Nástic, José Antonio Gordillo, no difiere en exceso de la de Sandoval, ya que manifestó el pasado lunes que «la Copa es una competición de nos debe servir para crecer en nuestra idea de juego. Daremos minutos a los jugadores que han tenido menos en Liga y también nos servirá para que algunos se pongan al cien por cien físicamente».



El inicio liguero de los tarraconenses ha estado en la línea del que ha marcado el Córdoba. Empataron en el primer partido de la competición, en casa, ante el Tenerife (1-1), mientras que sus tres siguientes compromisos se han contado por derrotas. Por 2-0 en Gijón ante el Sporting, por la mínima en el Nou Estadi ante el recién ascendido Rayo Majadahonda (0-1) y por goleada, en Las Palmas, en la última jornada (4-0), un partido muy influido por la expulsión de César Arzo en el minuto 29, lo que hizo jugar a los catalanes con un jugador menos durante una hora de partido, y por la capacidad anotadora de Rubén Castro, que volvió a firmar un doblete. Esa goleada ha dejado la media encajada del Nástic en dos goles por encuentro (ocho en total), aunque la mitad los haya recibido en uno de esos cuatro encuentros, de ahí que haya que dejar en cuarentena esa aparente fragilidad defensiva.



En cualquier caso, el objetivo del Córdoba, más allá del paso de eliminatoria, se centra en incidir en el esquema implantado por Sandoval, con el que dejó la portería a cero por primera vez en esta campaña. Cierto que ofreciendo muchas dudas defensivas a lo largo de la segunda parte contra el Alcorcón y aún con la asignatura pendiente de no haber anotado ni un solo gol en los últimos 180 minutos de Liga. Por lo tanto, el duelo de esta noche se presenta como una nueva oportunidad para hallar el camino correcto para este Córdoba.