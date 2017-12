La primera prueba del Córdoba de León y Oliver

Creo que traer otro entrenador seria algo de riesgo por no conocer la plantilla. El actual entrenador conoce lo que hay y sabe lo que necesita. Hasta ahora no lo ha hecho mal. Recuerdo que el problema del Córdoba CF, no ha sido todo de los entrenadores que ha tenido, el problema esta claro que venia de la mala gestión de las personas que han confesionado la plantilla y todo sabemos quien han sido. El actual entrenador se merece una oportunidad.