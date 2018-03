Grandes colas en El Arcángel tras el cuarto triunfo consecutivo del Córdoba

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

AL SR. PRESIDENTE... GRACIAS POR CONSEGUIR QUE SIGAMOS VIVOS( AÚN), NOS HAS DEVUELTO LA ILUSIÓN Y COMO NO , NOS ESTÁS HACIENDO FELICES, LLEVAMOS UN MES DE LUJO, LO VUELVO HA DECIR... GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. SI ME PERMITE LE HAGO UN RUEGO.... QUE LOS AFICIONADOS QUE VIVIMOS EN LA PROVINCIA COMO YO A 100 KM, QUE PODAMOS RESERVAR NUESTRAS ENTRADAS Y PODERLAS QUECOGER EL DIA DEL PARTIDO EN LAS TAQUILLAS.. GRACIAS Y SUERTE