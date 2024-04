Piso en el Centro de Córdoba, ideal para parejas

Córdoba está considerada como una de las mejores ciudades españolas para vivir, siendo su Centro Histórico uno de los barrios más atractivo, seguro y agradable para vivir. Son muchas las jóvenes parejas que se decantan por esta zona a la hora de buscar un piso en venta en Córdoba. Y es que adquirir una vivienda con otra persona con la que compartir un proyecto de vida es realizar una inversión a medio y largo plazo. Pero elegir el piso ideal no siempre es fácil y para evitar situaciones engorrosas, has de tener en cuenta ciertos factores: comenzando por el presupuesto, una hipoteca a la que podamos hacer frente siendo conscientes de no estar por encima de nuestras posibilidades, buscar una vivienda en función de las necesidades requeridas (número de dormitorios y baños, garaje, trastero, ...), que cuente con un equipamiento y prestaciones que faciliten el día a día (armarios empotrados, calefacción y aire acondicionado), una buena distribución (interesante aquellas viviendas que diferencian las zonas de día y de noche), buena localización (zona dotada de servicios de uso diario) y zonas que permitan llevar un estilo de vida saludable (jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.).

Salón (1) piso centro Córdoba (1) / Tucasa.com

Este piso en venta en el centro de Córdoba, moderno, luminoso, con amplios ventanales, de 2 dormitorios, un baño con plato de ducha, a estrenar, con buenas calidades, en un edificio con ascensor, es ideal para comenzar una vida en pareja. Y el precio de 123.000 euros es asequible para soportar para las mensualidades de la hipoteca.

Publicar inmuebles / Shutterstock

