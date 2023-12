Lo de te llamo o no, nos encontramos o no, hablamos de esto o de lo otro, se ha resuelto finalmente en una sesión plenaria. Lugar elegido por Feijóo, extrañamente el Congreso y no el Palacio de la Moncloa. Hablarán de Bildu, la amnistía, la separación de poderes y la Justicia, a la que los independentistas siguen atacando. Estos son los previos de la reunión del viernes.