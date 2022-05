El presidente del Valencia CF usa la web del club para desmentir comunicados -no siempre- pero todavía no ha querido explicar a los aficionados del conjunto de Mestalla qué sucede con el Nuevo Mestalla, por qué se retrasan las obras y en qué consiste su 'super proyecto'. Eso no llega y en las conversaciones a las que ha tenido acceso SUPERDEPORTE, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, Anil Murthy señala que son los abogados los que le frenan. "Iba a hacer una rueda de prensa pero los abogados dicen ‘cuidado': No es el momento de empezar la guerra", sentencia el presidente de la entidad.