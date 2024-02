Andalucía no es una tierra que se caracterice especialmente por contar con una gran cantidad de lagos y lagunas. En este sentido, otras zonas de España, especialmente el norte, cuenta con una mayor cantidad de ellos. No obstante, y dejando los embalses a un lado, hay algunos enclaves interesantes en este sentido, como puede ser las lagunas de Zahara o las Marismas de El Rocío, pero que no pueden ser considerados como tal debido a diferentes factores. Tanto es así que la Junta de Andalucía señala que solo hay un lago en toda la comunidad, y se encuentra precisamente en Córdoba. Te contamos cuál es y su importancia.