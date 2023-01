The Tricksters update is now live!



🤖Combine stealth and cunning with 2 powerful new robots, Raven & Loki.



⚔️ Add the weapons, Scatter, Shocktrain, and Dragoon to your arsenal.



🗺️ Battle your way to victory on the new map Mont.https://t.co/q30qKbP7Qn#WRFrontiers pic.twitter.com/cMiQPDeCiX