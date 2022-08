Durante la pasada Gamescom, hemos tenido la oportunidad de probar numerosos juegos que llegarán durante los próximos meses. Una de las apuestas más atractivas la encontramos en ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’, un título de acción cooperativo 4 contra 1 de caza/persecución desarrollado por los expertos en multijugador asimétrico Illfonic, el mismo estudio que creó el divertido shooter roguelite cooperativo ‘Arcadegeddon’.

Como es lógico, la entrega nos pone en la piel de un cazafantasmas que tendrá que atrapar a diversos entes y espectros. Durante la demo a la que tuvimos acceso en la feria alemana, probamos dar caza a Moquete junto a tres compañeros más. Hay que reconocer que al título no le falta detalle. Haciendo gala de su atracción histórica a la franquicia, en la entrega podemos encontrar todos los gadgets que ya conocemos de las míticas películas como: la mochila Ecto, el sensor que nos indica si hay o no actividad fantasmal cerca, equipo de protones y nuestra arma de ectoplasma, que nos ayudará a capturar enemigos y encerrarlos en la trampa para fantasmas (importante, ¡que no debemos dejarnos olvidada!).

Al igual que las películas de ficción, nuestro equipo contará con componentes de alta tecnología para capturar y contener fantasmas, así como cerrar los portales a otra dimensión que va abriendo nuestro viscoso enemigo. En esta ocasión, hemos podido disfrutar de un gran mapa dividido en varias estancias, el que nuestro pegajoso protagonista se paseaba e iba abriendo portales para capturar todas las estancias, al mismo tiempo que los defendía y ocultaba en objetos de lo más cotidiano, como lámparas, papeleras, tocadiscos… y aquí llega nuestro turno, habrá que encontrar y cerrar los diferentes portales. Eso sí, aquí no vale ir disparando a todo lo que se mueva, ya que el juego va acumulando el dinero de nuestros destrozos.

A diferencia de otros títulos, en ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ no nos enfrentamos a una IA con comportamiento programado, lo hacemos contra otro usuario que busca defender sus dominios y que tratará, por todos los medios, de tomarnos la delantera. Nuestro viscoso querido amiguito se enfrenta a cuatro jugadores y, aun así, individualmente tiene las de ganar, por este motivo tendremos que unirnos para luchar contra él. Adicionalmente, Moquete podrá asustar a ciudadanos y transeúntes desprevenidos (PNJs) que deambulan por los mapas, o poseer objetos de las habitaciones para tratar de escabullirse de los cazafantasmas, teletransportarse a otras estancias, y más.

El título ofrece diversión para cualquier tipo de jugador, desde aquellos que buscan trabajar codo con codo en compañía, hasta los lobos solitarios que se lo pasan pipa aterrorizando y escapándose de las garras de los otros cuatro. Moquete no morirá hasta que se cierren todos los portales, por lo que atrapar al fantasma se convierte en un objetivo secundario, y eso hará que la mayoría de coloridos enfrentamientos tengan lugar cerca de un portal.

A nivel visual, el juego cumple con unos gráficos y efectos bastante coloridos, una mezcla de diversión con sobriedad que casa a la perfección. Lo mismo sucede con el sonido, con una ambientación que nos mantiene en tensión constante. En resumen, ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ ofrece una experiencia muy gratificante y divertida, tanto en el papel de un cazafantasmas, como en la viscosa piel de Moquete. Su lanzamiento está previsto para el 18 de octubre de 2022 en PC a través de Epic Games Store, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X|S y Xbox One.

Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ectoplast Reveal