¿Tienes mascota? Estas son las limitaciones y prohibiciones que puede poner tu comunidad de vecinos

Cada vez hay más familias y personas que cuentan con mascota en su domicilio. Esto, para quienes viven en un piso, afecta también a los vecinos y a la comunidad en general. Y es que, si bien una mascota lo normal es que no acarree ningún problema a los vecinos, en ocasiones, sí puede conllevar ruidos, derramas, suciedad en zonas comunes... Es ahí cuando las posturas entre quienes tienen animal de compañía y quienes no, chocan. Para evitar problemas, te contamos cuáles son las limitaciones que se pueden imponer en este sentido.

¿Me pueden prohibir tener mascota?

Como norma básica debemos saber que una comunidad de vecinos nunca puede prohibir que un inquilino tenga mascota, sea cual sea. No obstante, sí se pueden establecer ciertas limitaciones en las zonas comunes, tal y como aparece estipulado en la Ley de Propiedad Horizontal: "Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Dos perros se encuentran en la calle. / Manuel Murillo

¿Qué se puede prohibir?

No obstante, en los estatutos de cada comunidad se pueden establecer diferentes limitaciones a la presencia de los animales en determinadas zonas. Estas son algunas de ellas:

Uso del ascensor

Tus vecinos pueden prohibir que los perros entren al ascensor, aunque esto no suele ser habitual. No obstante, si es relativamente frecuente que se establezcan una serie de obligaciones para los dueños cuando su mascota use el elevador, como puede ser que tengan que limpiarlo cada vez que se ensucie o reparar si hay algún daño. Otra norma puede ser que sea necesario que usen el bozal si hay otra persona dentro.

Zonas comunes

También es bastante común que se limite la presencia de animales en las zonas comunes, especialmente en piscinas o jardines, estableciendo franjas horarias para ello o en función del aforo.

Ladridos

En el caso de los perros, algo que puede preocupar a los vecinos es que, por ejemplo, cuando el animal se quede solo, comience a ladrar, o jugando. Los otros residentes del bloque pueden denunciar el ruido que provocan, tanto de manera individual como conjunta.