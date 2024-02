En los últimos días, ha salido a la luz la detención de Antonio Tejado por, presuntamente, colaborar con una banda de ladrones que se dedicaba a asaltar casas en Sevilla, incluida la de su tía María del Monte. Y a raíz de este caso, ha sido la cantante quien se ha pronunciado hace tan solo unos instantes.

Ha sido en la puerta de su casa y subida en su coche cuando María ha atendido a la prensa, asegurando que "no sé más de lo que sabéis vosotros" y recordando que cuando se produce una detención "hay que creer en la presunción de inocencia". La intérprete ha aclarado que ella no sabe nada y que no está al tanto de nada, a la vez que ha remarcado que confía en que la justicia se haga cargo de todo.

Al ser preguntada por si tenía la más mínima sospecha, ha respondido que "yo no me voy a pronunciar y desde luego yo no soy quien para sospechar de nadie. Las sospechas no son buenas y yo no sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir".

Respecto a su estado de ánimo, María apunta que "si queréis saber cómo estoy, simplemente poneros en mi lugar. Yo os agradezco el respeto que siempre nos habéis tenido y que confío en que nos vais a seguir teniendo, pero entendedme que no es un buen momento".

Tras apenas dos minutos con los periodistas, la cantante ha dado por terminadas sus declaraciones con un mensaje en favor de la justicia: "No hay otra que confiar en la justicia, lo que ellos digan será".