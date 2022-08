Roberto Leal, el presentador de ‘Pasapalabra’ visitó el pasado jueves 28 de julio ‘La Contraportada’ de ‘El Partidazo’ de COPE: el programa de análisis y debate del periodista deportivo Juanma Castaño.

Durante su visita, Leal charló con Luis Basteiro sobre su afición por el Sevilla, confesó cuáles son sus ejercicios diarios e incluso concursó en “el Rosco” del programa. Entre los temas de la conversación, el presentador explicó que pasó dos meses entrenando para convertirse en portada de la revista ‘Men’s Health’ y que, aunque el deporte forma parte de su día a día, en verano “baja un poco la intensidad”, especialmente tras lo que ha definido como “una temporada muy bonita y emocionante, pero también agotadora” tras la que se va de vacaciones.

Respecto a su devoción por el Sevilla, Leal ha asegurado que ve al team como “un aspirante serio a todo” incluso a “intentar quitarle de la cabeza a mi sobrino el beticismo y volver a traerlo a mi terreno” . Para el presentador, la mentalidad del sevillismo debe ser ambiciosa: “no tengo ninguna duda de que la afición está muy ilusionada y vuelve a estar con el equipo desde el primer minutos”.

Rafa Nada: el famoso que Roberto Leal no puede esperar a conocer

Aunque Leal se confiesa seguidor de varios deportes, le interesa especialmente el tenis y el fútbol. Y no es de extrañar por su compromiso con el Sevilla y el deportista a quien ha declarado que le encantaría conocer.

Cuando le han preguntado en el programa a qué deportista le gustaría conocer, no lo ha dudado ni un segundo: “esto es algo que seguramente no se haya dicho porque no le importa a nadie, pero realmente yo me muero de ganas por conocer a Rafa”.

El motivo por el que Leal tiene tanto interés en conocer al tenista es el buen carácter: “¿Sabes qué pasa? No tiene nada que ver, pero a mí me han dicho tantas veces, eres de las personas que le cae bien a todo el mundo. Esto es lo que yo leo de Rafa Nadal y de Iniesta, entonces digo yo, vamos a quedar un día los tres y nos damos un abrazo”.

El presentador ha querido ayudar al entrevistado a cumplir su sueño: “Rafa, Andrés, si estáis escuchando esto ya sabéis: mandad un mensaje a COPE y os ponemos en contacto.

Después, Leal ha seguido cubriendo de elogios al manacorí: “Me encantaría, yo sobre todo creo que Rafa es perseverante, es número uno, es historia y creo que es un tío bastante listo, que sabe hasta dónde puede llegar”.