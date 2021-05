El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha casado con su prometida, Carrie Symonds, en una ceremonia planificada y desarrollada en total secreto, informan los periódicos 'The Mail on Sunday' y 'The Sun'.

La pareja se ha casado en la Catedral de Westminster con la presencia de contados amigos cercanos y familiares, pero Downing Street no han confirmado la información.

"Me han ordenado estrictamente que no haga comentarios", ha explicado un portavoz del Gobierno citado por la agencia de noticias The Press Association.

Según 'The Sun' ni siquiera los altos cargos de Downing Street estaban al tanto de la boda e incluso se habían remitido tarjetas para que los invitados reservaran la fecha del 30 de julio de 2022.